Обучение с 1 сентября

Учебный год 2022-2023 в Украине начнется традиционно в День знаний - 1 сентября. Он продлится до 30 июня 2023 года. Вместе с тем школьников ждут некоторые изменения. Например, будет действовать четыре модели обучения в школе, о чем сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги – несокрушимые в войне"

Актуально Какой вид обучения выбрать для детей с 1 сентября

В основу моделей обучения положены четыре возможные локации учащихся:

участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно удаленные от боевых действий;

участники образовательного процесса являются внутриперемещенными лицами;

находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

В то же время для двух категорий учащихся (находящихся на безопасных территориях без изменения места жительства и внутренне перемещенных лиц) предлагаются следующие формы обучения:

очная форма;

дистанционная форма;

семейная (домашняя) форма обучения;

смешанная форма обучения;

экстернат.

Обратите внимание! Такие же формы (кроме смешанной) МОН предлагает и для учащихся, находящихся за границей.

Обучение на временно оккупированных территориях

Для школьников, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, предлагают следующие формы обучения:

дистанционная или экстернат по дистанционной форме;

семейная;

экстернат.

Как пойдут украинские дети в школу за границей и что об этом нужно знать

Сколько будет длиться учебный год 2022 – 2023

Учебный год может длиться больше или менее 175 дней. Учтите, что учебное заведение само будет определять продолжительность и структуру учебного года. Педагогический совет каждого учебного заведения может самостоятельно определять продолжительность учебной недели (пять или шесть дней), дня, занятий и отдыха.

Коммунальные услуги

В сентябре продолжит действовать мораторий на повышение тарифов. Он продлится в течение всего периода военного положения и еще полгода после его завершения. Тарифы на распределение (доставку) газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также поставки горячей воды не будут повышаться в течение этого срока.

Тариф на газ

Что касается тарифов на газ в сентябре, то для потребителей, которые не отказывались от годового тарифа в пользу месячного, ничего не изменится. В Украине сейчас работает гораздо меньше поставщиков, чем до войны.

Напомним, все оставшиеся без газопоставщика попадают к поставщику последней надежды (ПОН). Роль ПОН в Украине исполняет "Нафтогаз". С 1 мая к нему попало более 8,8 миллионов украинцев.

Тариф на электроэнергию

С сентября тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится, он все еще будет зависеть от объема потребления киловатт. Следовательно, схема начисления тарифа остается такой:

до 250 киловатт – часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавочную стоимость);

свыше 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-час (с учетом налога на добавочную стоимость) за весь объем потребления.

Тарифы на электроэнергию вырастут сразу после окончания войны

Напомним! Тарифы на водоснабжение и водоотвод останутся на уровне действующих до 24 февраля 2022, а тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022 года.

Соцвыплаты

Вырастет ли пенсия с 1 сентября

В сентябре размер пенсий не изменится и все еще минимальная будет составлять 2027 гривен, а максимальная – более 20 тысяч. На нее могут рассчитывать те, кто работал в прокуратуре, суде, Верховной Раде, правительстве или платит страховые взносы с зарплаты более 50 тысяч гривен.

Напомним! До конца года пенсия в Украине вырастет еще дважды – в октябре и декабре. Детальнее о том, как изменится размер соцвыплат до конца этого года, ранее рассказывали здесь.

Выплаты ВПЛ

В сентябре ВПЛ (внутриперемещенные лица) и дальше будут получать денежную помощь от государства. Речь идет о:

граждан, перемещенных с территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Сумма помощи будет составлять по-прежнему 2 – 3 тысячи гривен. Размер будет зависеть от возраста. На 2 тысячи гривен могут рассчитывать все старше 18 лет, на 3 тысячи – дети или лица с инвалидностью.

Подробнее Выплаты для ВПЛ с 1 сентября: что изменится

Массовая приватизация

С 1 сентября в Украине планируется запустить массовую приватизацию. Об этом ранее сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркивал, что правительство сделает процесс максимально быстрым. также будут запущены грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу.

По его мнению, приватизация позволит расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Прогнозы экспертов в сентябре

Каким будет курс доллара в сентябре

Эксперт Даниил Монин считает, что происходящие процессы дают основания говорить, что курс гривны стабилизирован и на сентябрь может оставаться на уровне 40 – 41 на наличном рынке. Официальный курс НБУ останется на уровне 36,57 грн.

В комментарии 24 каналу, он отметил, что на поддержку курса гривны будет влиять перенос выплат долговых обязательств, которые были перенесены на два – три года, рост активности зернового экспорта через порты Украины и грантовое финансирование, входящее в страну. К негативным факторам – сезонная активизация бизнес-активности после лета, провоцирующая больший спрос на валюту.

Даниил Монин Экономический эксперт Украинского института будущего Но в целом думаю оба фактора будут уравновешивать друг друга плюс НБУ будет иметь резервы, которые он сможет потратить при необходимости на поддержку гривны. Это дает мне основания говорить, что курс в сентябре скорее всего будет на уровне августа.

Что будет с курсом в ближайшее время

Для сайта 24 канал Анна Золотько спрогнозировала курс доллара на следующей неделе. Сейчас курс доллара находится в пределах узкого коридора 40,8 – 40,95 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В ближайшую неделю на наличном рынке будут сохраняться аналогичные тенденции. Стоимость доллара будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки 41 гривна за доллар, поскольку она очевидно является новым консенсусом между спросом и предложением. На мой взгляд, на следующей неделе наличный курс будет находиться в пределах коридора 40,5 – 41,5 гривна за доллар .

Цены на продукты увеличатся

Экономический эксперт Борис Кушнирук, в комментарии 24 каналу, рассказал, что в целом осенью цены будут расти. Однако это зависит от ряда факторов: цены на энергоносители, политика НБУ, курс гривны и войны.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Ценовая ситуация будет отличаться, в частности, в зависимости от региона. Очевидно, что ситуация на Юге, Востоке и Севере будет хуже, чем на Западе Украины. Но все будет зависеть от ряда факторов.

По мнению другого экономического эксперта Олега Пендзина, ситуация по ценам будет стабильной. Овощи будут дешеветь до конца сентября. Затем последует достаточно стремительный рост цен на овощи. Хлеб будет дорожать, поскольку внутренние цены на зерно будут приближаться к мировым. Автоматически будут немного дорожать мясные и молочные продукты.

Олег Пендзин Экномический эксперт От нынешнего уровня цены вырастут еще на 8 – 9% к концу года . Общий рост цен на продукты по сравнению с прошлогодним уровнем составит 35-38%.

Подробнее Далеко не предел: цены на продукты осенью вырастут еще больше

Что будет с ценами на горючее

В первом чтении нардепы поддержали законопроект №7668, предусматривающий возвращение акциза на горючее. Отметим, что законопроект еще может измениться, ведь впереди еще второе чтение.

В правительстве считают, что горючее вследствие этого не подорожает из-за удешевления нефти на мировом рынке. Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк во время телемарафона подчеркнула, что цена должна повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя.

Ольга Василевская-Смаглюк Народный депутат по финансовому комитету Верховной рады Цена на стеллах АЗС зависит от многих факторов. Прежде всего это курс валют. Далее, цена на мировом рынке, которая тоже может колебаться. Осенью цена немного увеличивается, потому что топливо используется для сбора урожая и так далее. Поэтому действительно если мы, например, за 1000 литров дизеля или бензина повышаем акциз до 100 евро, то ориентировочно цена может повыситься, учитывая действующий курс на 4,5 гривны. Но он должен повыситься для импортеров, а не для конечного потребителя.

Она подчеркнула, что полгода назад импортеры покупали горючее по 30 гривен, а продавали в Украине по 60 – 70 гривен. Сейчас ожидается уменьшение прибыли для импортеров, которые заложат в цену еще плюс 4,5 гривны. По ее мнению, если правительство обещает, что цена будет стабильной, то максимум на что можно будет пойти, если импортеры захотят увеличить цены для конечного потребителя – это регулирование цены со стороны Кабмина, то есть фиксированная цена для конечных потребителей.

С нардепкой соглашается Сергей Куюн. По его мнению, несмотря на возвращение акциза на топливо, бензин и автогаз – не подорожают.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Да, сегодня бензин стоит 50 гривен за литр, сжиженный газ – 26–27 гривен за литр. По нашим расчетам, при внедрении унифицированной ставки, цена бензина останется неизменной (путем падения цены нефти на мировом рынке), а сжиженный газ будет стоить 27–28 гривен за литр. То есть цены не изменятся. Обратите внимание, мы и сейчас имеем унифицированную ставку акциза, просто она равна нулю. И что — это сделало сжиженный газ непривлекательным или как-то нанесло вред потребителям газа? – Нет.

А вот эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев имеет противоположное мнение. Он рассказал в комментарии 24 каналу, что в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти. Это произойдет в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Именно поэтому он прогнозирует, что это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре .