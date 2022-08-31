Навчання з 1 вересня

Навчальний рік 2022 – 2023 в Україні розпочнеться традиційно у День знань – 1 вересня. Він триватиме до 30 червня 2023 року. Разом з тим на школярів чекають деякі зміни. Наприклад, діятиме чотири моделі навчання у школі, про що повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни – незламні у війні"

Актуально Який вид навчання обрати для дітей з 1 вересня

В основу моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів:

учасники освітнього процесу перебувають або повернулися на території, істотно віддалені від бойових дій;

учасники освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами;

перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово знаходяться за межами України.

Водночас для двох категорій учнів (які перебувають на безпечних територіях без зміни місця проживання, і тих, хто є внутрішньо переміщеними особами) пропонуються наступні форми навчання:

очна форма;

дистанційна форма;

сімейна (домашня) форма навчання;

змішана форма навчання;

екстернат.

Зверніть увагу! Такі ж форми (окрім змішаної) МОН пропонує і для учнів, які перебувають за кордоном.

Навчання на тимчасово окупованих територіях

Для школярів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або у зоні бойових дій пропонують такі форми навчання:

дистанційна або екстернат за дистанційною формою;

сімейна;

екстернат.

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Скільки триватиме навчальний рік 2022 – 2023

Навчальний рік може тривати більше або менше ніж 175 днів. Врахуйте, що заклад освіти сам визначатиме тривалість та структуру навчального року. Педагогічна рада кожного закладу освіти може самостійно визначати тривалість навчального тижня (п'ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку.

Комунальні послуги

У вересні продовжить діяти мораторій на підвищення тарифів. Він триватиме протягом всього періоду воєнного стану та ще пів року після його завершення. Тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть протягом цього терміну.

Тариф на газ

Що стосується тарифів на газ у вересні, то для тих споживачів, які не відмовлялись від річного тарифу на користь місячного нічого не зміниться. В Україні зараз працює значно менше постачальників, ніж до війни.

Нагадаємо, всі ті, хто залишився без газопостачальника потрапляють до постачальника останньої надії (ПОН). Роль ПОН в Україні виконує "Нафтогаз". З 1 травня до нього потрапило понад 8,8 мільйона українців.

Тариф на електроенергію

З вересня тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться, він все ще буде залежати від обсягу спожити кіловатів. Відтак схема нарахування тарифу залишається такою:

до 250 кіловатів – годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловатів – годин на місяць – 1,68 гривні за кіловатів – годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Варто ознайомитись Тарифи на електроенергію зростуть одразу після закінчення війни

Нагадаємо! Тарифи на водопостачання та водовідведення лишаться на рівні чинних до 24 лютого 2022 року, а тарифи на електроенергію діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Соцвиплати

Чи зросте пенсія з 1 вересня

У вересні розмір пенсій не зміниться й все ще мінімальна складатиме 2 027 гривень, а максимальна – понад 20 тисяч. На неї можуть розраховувати ті, хто працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді чи сплачувати страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч гривень.

Нагадаємо! До кінця року пенсія в Україні зросте ще двічі – у жовтні та грудні. Детальніше про те, як зміниться розмір соцвиплат до кінця цього року, раніше розповідали тут.

Виплати ВПО

У вересні ВПО (внутрішньопереміщені особи) й надалі будуть отримувати грошову допомогу від держави. Мовиться про:

громадян, переміщених з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Сума допомоги складатиме, як і раніше, 2 – 3 тисячі гривень. Розмір залежатиме від віку. На 2 тисячі гривень можуть розраховувати всі старше 18 років, на 3 тисячі – діти, або особи з інвалідністю.

Детальніше Виплати для ВПО з 1 вересня: що зміниться

Масова приватизація

З 1 вересня в Україні планують запустити масову приватизацію. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслював, що уряд зробить процес максимально швидким. також будуть запущені грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу.

На його думку, приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Прогнози експертів у вересні

Яким буде курс долара у вересні

Експерт Данило Монін вважає, процеси, які зараз відбуваються, дають підстави говорити, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку. Офіційний курс НБУ залишиться на рівні 36,57 гривні.

У коментарі 24 каналу, він зауважив, на підтримку курсу гривні впливатиме перенесення виплат боргових зобов'язань, які були перенесені на два – три роки, зростання активності зернового експорту через порти України та грантове фінансування, що входить до країни. До негативних факторів – сезонна активізація бізнес-активності після літа, що провокує більший попит на валюту.

Данило Монін Економічний експерт Українського інституту майбутнього Але в цілому думаю обидва фактори врівноважуватимуть один одного плюс НБУ матиме резерви, які він зможе витратити при необхідності на підтримку гривні. Це дає мені підстави говорити, що курс у вересні швидше за все буде на рівні серпня.

Що буде з курсом найближчим часом

Для сайту 24 канал Анна Золотько спрогнозувала курс долара наступного тижня. Зараз курс долара перебуває в межах досить вузького коридору 40,8 – 40,95 гривні за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Найближчого тижня на готівковому ринку зберігатимуться аналогічні тенденції. Вартість долара коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар, оскільки вона вже очевидно є новим консенсусом між попитом та пропозицією. На мою думку, наступного тижня готівковий курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.

Ціни на продукти зростуть

Економічний експерт Борис Кушнірук, у коментарі 24 каналу, розповів, що загалом ціни зростатимуть восени. Однак це залежатиме від ряду факторів: ціни на енергоносії, політика НБУ, курс гривні та війни.

Борис Кушнірук Економічний експерт Цінова ситуація відрізнятиметься, зокрема, залежно від регіону країни. Очевидно, що ситуація на Півдні, Сході та Півночі буде гіршою, ніж на Заході України. Але все залежатиме від низки факторів.

На думку іншого економічного експерта Олега Пендзина, ситуація щодо цін буде стабільною. Овочі дешевшатимуть до кінця вересня. Потім піде достатньо стрімкий ріст цін на овочі. Хліб буде дорожчати, оскільки внутрішні ціни на зерно наближатимуться до світових. Автоматично будуть трохи дорожчати м'ясні й молочні продукти.

Олег Пендзин Екномічний експерт Від нинішнього рівня ціни виростуть ще на 8 – 9% до кінця року. Загальний ріст цін на продукти порівняно з минулорічним рівнем сягатиме 35 – 38%.

Детальніше Далеко не межа: ціни на продукти восени зростуть ще більше

Що буде з цінами на пальне

В першому читанні нардепи підтримали законопроєкт №7668, котрий передбачає повернення акцизу на пальне. Зауважимо, що законопроєкт ще може зазнати змін, адже попереду ще друге читання.

В уряді вважають, що пальне в наслідок цього не подорожчає через здешевшання нафти на світовому ринку. Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, під час телемарафону, підкреслила, що ціна має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача.

Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка з фінансового комітету Верховної ради Ціна на стелах АЗС залежить від багатьох чинників. Перше за все, це курс валют. Далі, ціна на світовому ринку, яка теж може коливатися. Восени ціна трішки збільшується, бо паливо використовується для збору урожаю і так далі. Тому дійсно, якщо ми, наприклад, за 1000 літрів дизеля або бензину підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитися з огляду на діючий курс на 4,5 гривні. Але вона має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача.

Вона підкреслила, що пів року тому імпортери купували пальне по 30 гривень, а продавали в Україні по 60 – 70 гривень. Зараз очікується зменшення прибутків для імпортерів, які закладуть у ціну ще плюс 4,5 гривні. На її думку, якщо уряд обіцяє, що ціна буде стабільна, то максимум на що можна буде піти, якщо імпортери захочуть збільшити ціни для кінцевого споживача, – це регулювання ціни з боку Кабміну, тобто фіксована ціна для кінцевих споживачів.

З нардепкою погоджується Сергій Куюн. На його думку, попри повернення акцизу на пальне, бензин та автогаз – не подорожчають.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95 Так, сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр. Тобто ціни не зміняться. Зверніть увагу, ми і зараз маємо уніфіковану ставку акцизу, просто вона дорівнює нулю. І що – це зробило скраплений газ непривабливим чи якось зашкодило споживачам газу? – Ні.

А от експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, має протилежну думку. Він розповів у коментарі 24 каналу, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати. Це станеться в очікування ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Саме тому він прогнозує, що це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.