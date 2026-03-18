Куда направят 100 миллионов евро?

Средства Украина получит на реализацию программы "еВідновлення", рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По словам министра, эти средства поступят в рамках третьего этапа третий этап финансирования по проекту HOME.

Минразвития ранее подало запрос к европейским партнерам на дополнительные средства, и БРРЕ одобрил его во время своего заседания в Варшаве.

За предыдущие два этапа финансирования в рамках программы HOME жилье приобрели более 6 тысяч семей, а все выделенные средства были использованы полностью,

– отметил Кулеба.

Новый транш позволит вернуть жилье еще более 3 тысячам украинцев, которым уже предоставили сертификаты по программе "еВідновлення".

Кулеба объяснил, что проект работает довольно просто. Семьи, которые потеряли жилье во время войны, могут подать заявку и получить жилищный сертификат. Затем им выплачивают средства на приобретение нового.

Сейчас программа пользуется огромным спросом. Ведь реестр содержит более трехсот тысяч объектов, которые подверглись разрушениям из-за войны:

повреждены или уничтожены здания – 324 тысячи объектов;

из них жилые – 285 тысяч.

Заметьте! По словам Кулебы, на сегодня по программе "еВідновлення" новое жилье смогли купить более 26 тысяч украинских семей.

Как получить компенсацию по программе "еВідновлення"?

Чтобы получить средства на приобретение нового жилья вместо поврежденного, украинцам необходимо подать заявку в программу "еВідновлення". Сделать это можно в приложении Дія.

Для этого владелец жилья или один из владельцев, если их несколько, должен сделать несколько шагов:

Найти услугу "еВідновлення" в приложении Дія; Нажать на пункт "Сообщить о поврежденном имуществе"; Подать заявку о выплате в Дії. Указать адрес и разрешить осмотр имущества для установления суммы компенсации. Отслеживать изменения в Реестре поврежденного имущества.

Если комиссия подтвердит право человека на компенсацию, он сможет получить соответствующий сертификат. После этого необходимо забронировать средства:

податься на бронирование через Дію или ЦНАП;

дождаться подтверждения о наличии средств.

Также необходимо в течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Важно! Компенсацию участники программы могут получить только на специальную карточку "еВідновлення" и потратить только по назначению. Например, во время ремонта поврежденного жилья – строительные материалы или ремонтные услуги.

