Куди направлять 100 мільйонів євро?

Кошти Україна отримає на реалізацію програми "єВідновлення", розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Дивіться також Квартири дорожчі за компенсацію: як поєднати "єВідновлення" та іпотеку

За словами міністра, ці кошти надійдуть у межах третього етапу третій етап фінансування за проєктом HOME.

Мінрозвитку раніше подало запит до європейських партнерів на додаткові кошти, і БРРЄ схвалив його під час свого засідання у Варшаві.

За попередні два етапи фінансування в межах програми HOME житло придбали понад 6 тисяч родин, а усі виділені кошти були використані повністю,

– зазначив Кулеба.

Новий транш дозволить повернути житло ще понад 3 тисячам українців, яким вже надали сертифікати за програмою "єВідновлення".

Кулеба пояснив, що проєкт працює доволі просто. Родини, які втратили житло під час війни, можуть подати заявку і отримати житловий сертифікат. Потім їм виплачують кошти на придбання нового.

Наразі програма має величезний попит. Адже реєстр містить понад триста тисяч об'єктів, які зазнали руйнувань через війну:

пошкоджені чи знищені будівлі – 324 тисячі об'єктів;

з них житлові – 285 тисяч.

Зауважте! За словами Кулеби, на сьогодні за програмою "єВідновлення" нове житло змогли купити більш як 26 тисяч українських сімей.

Як отримати компенсацію за програмою "єВідновлення"?

Щоб отримати кошти на придбання нового житла замість пошкодженого, українцям необхідно подати заявку до програми "єВідновлення". Зробити це можна у застосунку Дія.

Для цього власник житла або ж один із власників, якщо їх декілька, повинен зробити кілька кроків:

Знайти послугу "єВідновлення" у застосунку Дія; Натиснути на пункт "Повідомити про пошкоджене майно"; Подати заявку про виплату у Дії. Вказати адресу та дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації. Відстежувати зміни у Реєстрі пошкодженого майна.

Якщо комісія підтвердить право людини на компенсацію, вона зможе отримати відповідний сертифікат. Після цього необхідно забронювати кошти:

податися на бронювання через Дію або ЦНАП;

дочекатися підтвердження про наявність коштів.

Також необхідно протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Важливо! Компенсацію учасники програми можуть отримати лише на спеціальну картку "єВідновлення" і витратити тільки за призначенням. Наприклад, під час ремонту пошкодженого житла – будівельні матеріали чи ремонтні послуги.

Які зміни у програмі "єВідновлення"?