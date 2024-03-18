Какие доходы приносит крипта украинцам

За 2023 год украинцы заработали почти 850 миллионов долларов на крипте. Такой размер прибыли позволил Украине занять 12 место в рейтинге среди всех стран в мире.

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Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохабов в Восточной Европе. В прошлом году мы заняли 12-е место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы. Мы обошли Бразилию, Японию и Канаду по этому показателю,

– сообщают представители Минцифры

Нужно понимать, что развитие криптоиндустрии в Украине будет способствовать усилению многих сфер. В частности, привлечению иностранных инвестиций.

Как Украина развивает крипторынок

Сейчас в Украине активно развивается цифровая валюта. Этому способствуют действия от Минцифры, в частности прошлогодняя программа поддержки криптокомпаний.

В 2023 году представители министерства и бизнеса занялись разработкой проекта закона о виртуальных активах. Благодаря этому использование крипты, в том числе и ее налогообложения, должно стать прозрачным и простым процессом.