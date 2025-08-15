Як впали ціни на газ в Європі?

Ф’ючерси на газ в Амстердамі з початку серпня подешевшали приблизно на 10 %, а в п’ятницю сягнули найнижчого рівня від травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що більшість трейдерів не сподіваються на швидке відновлення постачання газу з Росії трубопроводом, навіть після досягнення перемир'я Росії з Україною.

Однак на світові поставки газу може суттєво вплинути будь-яке послаблення чи посилення санкцій проти російських енергоносіїв.

Обсяг можливого пом’якшення енергетичних санкцій залежатиме від масштабу припинення вогню, яке запропонує Путін, та надійних зобов’язань щодо відновлення окупованих територій,

– вважає науковець Оксфордського інституту енергетичних досліджень Клаудіо Штойєр.

Варто знати! Наразі Європа отримує газ в основному з віддалених країн, таких як Катар та США. Лише менше п’ятої частини палива надходило з Росії у 2024 році. При цьому Європі доводиться конкурувати за цей газ з великими покупцями Азії. Зняття санкцій США з російських проєктів виробництва скрапленого газу та їх відновлення могло б спростити світові поставки СПГ.

Чого очікує ринок від зустрічі на Алясці?

Поки що ціни на газ в Європі все ще вищі, ніж були до енергетичної кризи, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Разом з тим, якщо внаслідок домовленостей Путіна та Трампа санкції будуть зняті, поставки скрапленого газу з Росії, за оцінками видання, можуть зрости до 50 мільйонів тонн до 2030 року – на 50% більше, ніж торік.

Однак Трамп вже попередив Кремль, що готовий запровадити "дуже суворі санкції", якщо Путін не погодиться на перемир'я, що може вдарити по газовому ринку.

Європі ж Трамп радить купувати більше скрапленого газу у США, де планують запустити кілька нових проєктів найближчими роками.

Попри падіння цін на газ напередодні зустрічі аналітики очікують, що вони можуть відновитися, адже ринок може переоцінювати ймовірність швидкого повернення російського газу. На щастя для Європи, цього року регіон стабільно збільшує запаси, які вже заповнені майже на 73 %,

– зазначає видання.

Важливо! Напередодні зустрічі Трампа з Путіним адміністрація американського президента намагалася знизити очікування від цього саміту. Адже в США цю зустріч розглядають радше як підготовчу до більш важливої – вже за участі президента Володимира Зеленського.