Для чого Хан поїхав на Північний Кіпр?

Хан відвідав свою родину на острові. Також він здобув почесний ступінь місцевого університету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Зверніть увагу! Під час свого візиту Афзал Хан мав розмову з президентом невизнаної "Турецької Республіки Північного Кіпру" Ерсином Татаром.

Цей візит британського посадовця на Північний Кіпр викликав хвилю критики. Невдоволенні висловили урядовці Кіпру та Великої Британії.

Хан пояснив, що оплатив цю поїздку сам. Після висловленої критики він надіслав лист до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, де повідомив про відставку, яка необхідна, щоб "не відволікати увагу уряду від важкої роботи, що виконується ним для забезпечення найкращих торгівельних угод".