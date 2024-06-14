Бюджетний дефіцит у Франції

Індекс CAC 40 за тиждень знизився на 6,2%, втративши весь приріст за рік. Акції французьких компаній загалом втратили 200 мільярдів євро вартості.

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Це падіння поставило під загрозу статус Франції як найбільшого фондового ринку в Європі та призвело до ослаблення євро щодо долара.

Цікаво! Партія Макрона "Відродження", яка прихильна до бізнесу, має відносно низькі рейтинги. За результатами виборів, посада прем'єр-міністра може перейти до ультраправих з партії Марін Ле Пен "Національне відродження" або до коаліції лівих сил, які планують скасувати більшість економічних реформ Макрона.

Їхня перемога означатиме збільшення державних витрат у той час, коли Франція вже зараз важко справляється з бюджетним дефіцитом.

Французькі державні облігації переживають найгірший тиждень за останні приблизно 13 років, але попереду може бути ще гірше, оскільки спреди прибутковості розширюються, згущуючи хмари над євро та периферійними борговими цінними паперами,

– попереджають експерти Bloomberg.

Як це вплинуло на євро

Євро з початку тижня впав до 1,07 долара, що є мінімумом щодо долара за останні півтора місяця, а показники волатильності наступного місяця різко зросли. Це свідчить про занепокоєння трейдерів, які бачать ризик нестабільної торгівлі напередодні виборів.

Зауважте! 9 червня Макрон оголосив про розпуск парламенту Франції після поразки його партії на виборах до Європарламенту. Того ж дня він призначив парламентські вибори на 30 червня (перший тур) та 7 липня (другий тур).

Водночас Макрон не планує сам іти у відставку, незалежно від результатів парламентських виборів, оскільки його каденція завершується тільки у 2027 році.