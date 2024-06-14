Бюджетный дефицит во Франции

Индекс CAC 40 за неделю снизился на 6,2%, потеряв весь прирост за год. Акции французских компаний в целом потеряли 200 миллиардов евро стоимости.

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Это падение поставило под угрозу статус Франции как крупнейшего фондового рынка в Европе и привело к ослаблению евро относительно доллара.

Интересно! Партия Макрона "Возрождение", которая благосклонна к бизнесу, имеет относительно низкие рейтинги. По результатам выборов, должность премьер-министра может перейти к ультраправым из партии Марин Ле Пен "Национальное возрождение" или к коалиции левых сил, которые планируют отменить большинство экономических реформ Макрона.

Их победа будет означать увеличение государственных расходов в то время, когда Франция уже сейчас трудно справляется с бюджетным дефицитом.

Французские государственные облигации переживают худшую неделю за последние примерно 13 лет, но впереди может быть еще хуже, поскольку спреды доходности расширяются, сгущая тучи над евро и периферийными долговыми ценными бумагами,

– предупреждают эксперты Bloomberg.

Как это повлияло на евро

Евро с начала недели упал до 1,07 доллара, что является минимумом по отношению к доллару за последние полтора месяца, а показатели волатильности в следующем месяце резко выросли. Это свидетельствует о беспокойстве трейдеров, которые видят риск нестабильной торговли накануне выборов.

Заметьте! 9 июня Макрон объявил о роспуске парламента Франции после поражения его партии на выборах в Европарламент. В тот же день он назначил парламентские выборы на 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

В то же время Макрон не планирует сам уходить в отставку, независимо от результатов парламентских выборов, поскольку его каденция завершается только в 2027 году.