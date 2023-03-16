Незаконно: суд нарешті вирішив долю озера в Edem Resort

Суд повернув у власність держави земельну ділянку у селі Стрілки на Львівщині. Там розташоване озеро.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що суд вдалося виграти. Розпорядження про продаж ділянки у селі Стрілки, де розташований Edem Resort Medical & SPA, голова львівської ОДА видав у серпні 2019 року.

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Площа ділянки – понад 15 гектарів. Там розташований ставок (водойма загальнодержавного значення). Його площа – 98,2 гектара. Львівська обласна прокуратура наголосила, що відчуження цієї земельної ділянки – неприпустиме. Про це мовиться у чинному законодавстві.

При цьому, в документації з продажу ділянки став з неї "таємним шляхом" зник, а на його місці з'явився спортивний майданчик для занять водними видами спорту,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що мовиться саме про озеро у селі Стрілки. Там розташований Edem Resort Medical & SPA – відпочинковий комплекс Ігоря Кривецького.

Нагадали, що суди у справі тривали приблизно 3 років. Вимоги прокуратури задовольнив Господарський суд міста Києва.