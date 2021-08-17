Баталії навколо розкішного Edem Resort: як судді впливають на відпочинок українців

Доступ до всіх водойм для українців де-юре є безплатним. Однак попри вимоги Конституції та Водного кодексу, бізнесмени через різні схеми часто привласнюють собі ласі шматочки землі біля моря, річки чи озера

Компанія "Узлісся", яка належить екснардепу Ігорю Кривецькому, у 2019 році придбала у Львівської обласної державної адміністрації земельну ділянку у понад 15 гектарів з озером у селі Стрілки Львівської області. На ділянці зараз розташована частина елітного готельно-відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA.

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Всього територія займає понад 110 гектарів. Журналісти видання ZAXID.net виявили схему, за якою цю землю, ймовірно, виділили ветеранам АТО для того, щоб вони перепродали її компанії Кривецького.

Територія з озером досі у приватній власності

​​Прокуратуру зацікавила не вся земля, а лише ділянка в 15 гектарів з проточним озером площею понад 9 гектарів. У червні 2020 року ексголові ЛОДА Маркіяну Мальському вручили підозру за те, що він підписав розпорядження про продаж цієї землі.

Озеро і захисна прибережна смуга не можуть перебувати в приватній власності, бо доступ до водойми та прибережної зони, згідно з Водним кодексом, має бути вільним для всіх громадян. Сам Мальський назвав цю підозру безпідставною, бо посадовці ЛОДА не наділені повноваженнями оцінювати інформацію внесену в Держземкадастр, а там ці землі значились як рекреаційні.



Готель Edem Resort / Фото з фейсбук-сторінки Edem Resort

На офіційній сторінці Edem Resort заявили про помилку та добровільне повернення озера у державну власність. Під помилкою, ймовірно, малось на увазі – не врахування озера, яке займає понад половину придбаної території та використовується щодня курортом.

До сьогодні земельна ділянка разом з озером так і залишилася у приватній власності. У відділі бронювання повідомляють, що відпочити на пляжі біля озера можна за 900 гривень з людини за день.

Суддя "не побачила" озера

Прокурори подали позов до суду з вимогою повернуть землю та озеро у власність держави, але суддя Київського господарського суду Інга Усатенко вирішила, що розпорядження облдержадміністрації про продаж ділянки було законним. Суддя Усатенко не тільки не побачила підстав для визнання недійсною угоди про продаж, вона взагалі не побачила озера на цій ділянці.

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Суддя не врахувала надані докази, зокрема паспорт ставка за 2002 рік, оскільки він не відповідає вимогам і за ним суддя не змогла ідентифікувати водойму. Натомість вона врахувала висновок експерта, який назвав озеро – "частиною спортивного майданчика", "спорудою загальною площею в 9,2 гектара для занять водними видами спорту".

За таким принципом море можна назвати спорудою для навчання керування яхтами та продати якомусь яхт клубу чи судді-любителю яхт Богдану Саніну. Можливо прокуратура оскаржить це абсурдне рішення в апеляції та зможе повернути озеро в державну власність.

Знищення замість реконструкції

Преміюотримує суддя Київського господарського суду Інзі Усатенко.

На початку липня 2021 року київські урбаністи та активісти вийшли на протести під будівлю "Квіти України". Магазин-оранжерею збудували у 1980 роках на вулиці Січових Стрільців, за проєктом архітектора Миколи Левчука.

Теперішній власник будівлі повідомив, що розпочав реконструкцію, але насправді – знищення архітектурного об'єкта. Зрубали зелений виноград, каскадний атріум почали зносити. Власник мав погодити з архітектором проєкт реконструкції перед тим, як починати демонтаж оригінальної будівлі, але не зробив цього.



Такий вигляд мав будинок "Квіти України" / Фото з фейсбук-сторінки "Зберегти Квіти України"

Микола Левчук – архітектор будівлі, якому належать немайнові права, зокрема, право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню чи спотворенню. Дозволу на реконструкцію він не надавав.

Суд вперше визнав порушення авторських прав архітектора

Адвокати юрфірми Axon Partners, які представляють Левчука у цій справі, подали позов на власників та підготували заяву про забезпечення позову. Мета заяви – зупинити демонтаж будівлі на час судового процесу. Оскільки сама суперечка може тривати довго, без такої заборони будівлю могли б повністю зруйнувати.



"Квіти України" після демонтажу / Фото "Радіо Свобода"

На щастя, 15 липня суддя Шевченківського районного суду міста Києва Романишевська задовольнила цю заяву та допомогла захистити будівлю. За інформацією юристів Axon Partners, це перший випадок в історії українського містобудування, коли суд застосував подібне забезпечення позову у справі про порушення немайнових авторських прав архітектора.

Преміютижня отримує київська суддя, яка стала на захист архітектурної пам'ятки – Інна Романишевська.

Лауреатів премії "Честь" і "НЕчесть" тижня обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка бореться за очищення судової влади від недоброчесних суддів.