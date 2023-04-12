Тиждень коми: у Росії помер пропагандист та довірена особа Путіна на виборах Багіров

У Росії помер письменник, пропагандист та путініст Едуард Багіров. Йому було 47 років.

Про смерть Багірова повідомили його "колеги" про пропагандистському цеху та російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Відомо, що перед смертю пропагандист провів тиждень у комі.

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Багіров був довіреною особою Путіна на виборах

Деякі пропагандисти стверджують, що останній тиждень Багіров провів у комі в лікарні. У нього відмовили всі органи. Що спричинило такий важкий стан пропагандиста – не уточнюють.

З 2007 року Багіров здобував популярність як письменник та сценарист, але потім вирішив сунути носа у політику. Під час президентських виборів у 2012 році він став довіреною особою Владіміра Путіна.

У 2015 році його заочно засудили у Молдові за "організацію масових безладів" через публікацію матеріалів, які призвели до сутичок перед парламентськими виборами в країні у 2009 році. Наступного ж року він балотувався в депутати Держдуми від партії "Патріоти Росії", але не пройшов.

У 2015 році Багіров висловлював захоплення високими рейтингами Путіна, який почав війну проти України, а українців назвав "нещасними хохлами". У час повномасштабної війни вів свою авторську програму на одному з пропагандистських ресурсів.