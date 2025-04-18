Був усього 31 рік: на Кіровоградщині попрощалися з добровольцем Едуардом Лещенком

У Приютівській громаді Олександрійського району Кіровоградської області попрощалися з військовим Едуардом Лещенком. Боєць загинув, захищаючи Україну.

Йому був всього 31 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Приютівську громаду.

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Що відомо про прощання із захисником

Едуард Лещенко народився 4 вересня 1993 року в місті Олександрія. Навчався в Користівській школі селища Приютівка й у Київському технікумі готельного господарства. У 2013 році розпочав строкову службу в Збройних силах України.

Вже у 2016 році добровільно пішов захищати країну в зону АТО. Після повномасштабного вторгнення продовжив воювати у складі 15 аеромобільної роти 4 батальйону, а згодом у військовій частині №2900.

Згідно з оприлюдненою інформацією, захисник помер 11 квітня 2025 року. Його поховали на військовому кладовищі в Олександрії.

У Кіровоградській області попрощалися з Едуардом / Фото Приютівської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Нагадаємо, також нещодавно на фронті загинув Василь Малкович, боєць "Правого сектора", якого побратими знали під позивним "Хорват". У 2016-му проти нього фабрикували справу, а тепер він віддав життя за Україну.