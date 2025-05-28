Після евакуації одразу пішов служити: на війні загинув 24-річний Едуард Постовенський з Бучі

На фронті загинув військовий з Київщини – 24-річний Едуард Постовенський. Юнак виконував бойове завдання на Покровському напрямку та загинув 23 травня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

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Захисник України Едуард Постовенський загинув на фронті

Федорчук розповів, що юнак пішов служити після евакуації з його рідного міста.

У квітні 2022 року, після того, як Едуард евакуювався із Бучі, він не роздумуючи пішов до військкомату, попри юний вік. Справжній патріот, пройшов найгарячіші напрямки фронту: Купʼянськ, Покровськ, Словʼянськ,

– пояснив міський голова.

Едуард Постовенський / Фото з телеграму міського голови Бучі

Юнак загинув під час виконання бойового завдання під Покровськом. Це сталося унаслідок влучання ворожого FPV-дрона 23 травня 2025 року. "Для батьків Едуарда це невимовний біль", – підкреслив Федорук.

Прощання з героєм відбулося 27 травня в Бучі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Едуарда Постовенського. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що захисник з Київщини Артур Коваленко загинув наприкінці 2024 року. Його рідні чекали коли Герой повернеться додому. Він їде до рідного міста "на щиті".