Як сказати правильно, щоб не помилитися у привітанні з Днем Незалежності, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Мова – ДНК нації".

Як писати про назву свята правильно?

День Незалежності України, яке щороку відзначається 24 серпня – важливе свято для нашої країни з 1991 року.

Для нього є правильна усталена назва написання – усі слова у назві свята слід писати з великої літери. Але сумнів виникає із закінченням – незалежностІ чи незалежностИ?

Правильна форма за сучасними нормами написання – "День НезалежностІ".

І пояснюється воно наступним правилом – це родовий відмінок іменника "незалежність", який належить до жіночого роду і має закінчення -ість. У літературній українській мові такі слова в родовому відмінку мають закінчення -і:

незалежність → незалежності

справедливість → справедливості

радість → радості,

хоробрість → хоробрості,

гідність → гідності.

Але все частіше на листівках, віршах та у вітаннях фігурує літера И – незалежностИ.

Це форма історично утворилася та існувала в українській мові, особливо в галицькому варіанті, під впливом польської та старослов’янської граматики. Вона збереглася в релігійних, філософських, поетичних текстах, а також у мові української діаспори.

Наприклад, у творах митрополита Андрея Шептицького чи в старих перекладах Біблії можна зустріти саме такий варіант. Це закінчення -ти знайдете в Правописному словнику Голоскевича, надрукованому в Україні на основі Харківського правопису.

Тож "незалежности" – не помилка, а архаїчна або стилізована форма, яка може використовуватись для надання тексту особливого звучання, глибини, історичної тяглості.

Ба більше, за цим же правилом, помилкою не буде закінчення -и в іменниках, які закінчуються на -ть чи приголосну:

честь – чести і честі,

кров – крови і крові,

любов – любови і любові,

сіль – соли і солі.

А тому сміливо можна казати – гідности, хоробрости, чести і незалежности.

І такий варіант можна почути все частіше і на телебаченні, й у віршах та літературі. Хоча в офіційному листуванні все ще послуговуються закінченням -і.

Якщо ви прихильник офіційного стилю, тоді – День НезалежностІ України.

А якщо прагнете створити відчуття старовинної мови, духовної глибини або культурного зв’язку з минулим – цілком можна обрати – День НезалежностИ України.

У цей день у різних містах України пройдуть святкові концерти, пам'ятаймо, що попри складні умови – це День народження нашої Батьківщини.

Зі святом, дорогі українці! З Днем народження, Україно!