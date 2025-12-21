Хто така Свята Анастасія, покровителькою кого є свята, а також листівки та вітання до Дня ангела пропонує 24 Канал, посилаючись на Pinterest.

Як привітати Анастасію з Днем ангела?

22 грудня – День пам'яті святої великомучениці Анастасії. Тому це гарна нагода привітати усіх знайомих Насть з їх Днем ангела.

***

Анастасіє, твоє ім’я – символ відродження й сили. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для нових початків, для радості й для світла. Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, а кожен день буде сповнений теплом і любов’ю.

Хто така Свята Анастасія?

Свята Анастасія Узорішительниця – це великомучениця, яка жила у Римі на початку IV століття. Була таємною християнкою та підтримувала ув'язнених християн. Вона таємно відвідувала в’язниці, допомагала ув’язненим християнам, приносила їм їжу, ліки й підтримку. Під час гонінь за імператора Діоклетіана була схоплена й після мученицьких страждань страчена близько 304 року. Тому відома як покровителька в’язнів, стражденних і тих, хто потребує визволення від кайданів та хвороб, людей, якіпотрапили у біду. Її ім’я означає "воскресіння" і символізує духовне відродження та перемогу життя над смертю.

***

Нехай твій ангел завжди нагадує тобі, що ти особлива, сильна й прекрасна. Бажаю, щоб твоє життя було схоже на квітучий сад, де кожна мить – це нове відродження, нова надія й нова перемога.

***

Дорога Анастасіє! У день твого ангела бажаю, щоб небесний охоронець завжди стояв поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи силу для нових звершень. Нехай твоє ім’я, що означає воскресіння й відродження, щодня нагадує про нові можливості, світло й перемогу життя над темрявою.

***

Анастасіє, нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, веде шляхом добра й любові. Бажаю тобі гармонії в душі, тепла в серці й щастя, яке розквітатиме, мов весняний сад.

***

Дорога Анастасіє, нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує силу й натхнення, а твоє ім’я – символ відродження – нагадує про нові можливості та перемоги у житті.

***

Нехай цей день принесе тобі гармонію, світло й тепло, а твоя внутрішня стійкість завжди веде до щастя.

