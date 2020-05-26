Для багатьох родин це перепона: експертка про переваги та недоліки дистанційного навчання

У зв'язку з карантином в Україні, школи перейшли на вимушене дистанційне навчання. Але така система виявилась не до кінця підготовленою.

Про це в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла перша заступниця міністра освіти (2014 – 2016 роки) Інна Совсун. Вона зазначила, що бере безпосередню участь у дистанційному навчанні, оскільки в неї є син-першокласник, який останні 2 місяці навчається в онлайн-режимі. Крім того, вона викладає в університеті, тому зсередини знає про всі переваги та недоліки такого навчання.

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Плюси дистанційного навчання

"Ми просунулися в навичках та організації дистанційного навчання за 2 місяці більше, ніж за попередні декілька років", – заявила Совсун.

Вона виділила 2 позитивні моменти, які треба використовувати надалі:

вчителі опанували багато нових технологій;

з'явилася телевізійна школа для старших класів.

Мінуси онлайн-навчання

За словами колишньої заступниці міністра освіти, треба розуміти, що дистанційне навчання має і свої недоліки.

► Перший. Не у всіх дітей є необхідна техніка вдома.

"Я з цим зіткнулась особисто, коли раптово потрібен був синові окремий планшет для організації онлайн-навчання. Ми його позичали, бо свого не було. Для багатьох родин це є перепоною", – зауважила Совсун.

► Другий. Є багато предметів, які не можна повністю перевести в дистанційний формат. Це стосується природничих дисциплін у школі. В університетах також є блок спеціальностей, які важко вивчати онлайн.

"Тут треба зважати на специфіку окремих предметів та спеціальностей. Але сьогодні ситуація виглядає краще, ніж 2 місяці тому, коли всі буде розгублені не розуміли, що робити. Зараз ми побачили стрімкий ривок, але він був різним для різних шкіл", – наголосила Совсун.

Проте, за словами експертки, у цьому проявилась нерівність між дітьми. Наприклад, діти в сільській місцевості, де обмежений інтернет, чи з бідних родин опинилися в несприятливій ситуації.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Інною Совсун про дистанційне навчання:

Розв'язання проблеми

Совсун зазначила, що вже декілька років обговорюють ідею створення Національної освітньої електронної платформи. Вона могла б стати "акумулятором" усіх онлайн-ресурсів, тестів чи презентацій. Це допомогло б вчителям швидко орієнтуватися, які методи використовувати.

Також важливим є навчання вчителів. Тому що їхні навички в онлайні не завжди були відповідними.

"Для цього потрібно синхронізувати всі процеси й виділити державні ресурси насамперед для вчителів, для того, щоби це працювало краще й було доступним для дітей", – підсумувала Совсун.