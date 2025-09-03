Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що в три нові школи вже записалися понад 4 тисячі дітей. За її словами, саме цього найбільше чекали батьки, адже безпечних класів у районах постійних обстрілів бракувало роками.
Дивіться також Шукають нові пускові майданчики: Росія нарощує щоденні запуски дронів по Україні
Навчання у підземних школах Харкова
У Харкові з 1 вересня за партами можуть навчатися понад 17 тисяч дітей. До цієї цифри входять учні, які відвідують підземні школи, займаються у класах, облаштованих на станціях метро, а також у приміщеннях із захисними укриттями. Діти відвідують кілька уроків у класах, а решту виконують дистанційно вдома.
Навіть початкові та випускні класи цінують можливість бодай кілька днів на тиждень навчатися у школі, а не лише онлайн,
– пояснила Анна Черненко.
Саме тому відкриття нових безпечних приміщень стало важливим кроком для міста, а найбільше його оцінили батьки й учні на Салтівці, де запрацювали одразу три школи.
Нові школи на Салтівці
Три нові підземні школи з'явилися на Салтівці, у Салтівському та Київському районах Харкова. До них уже записалися понад 4 тисячі дітей.
Для дітей та мешканців північної Салтівки це дуже велике свято, на цю школу чекали три роки,
– поділилася враженнями одна з бабусь першокласниці.
Ці навчальні заклади стали найбільш очікуваними у місті, а найбільша з них розрахована на близько 1200 учнів. За словами влади, саме такі проєкти допомагають втримати родини й створюють підґрунтя для подальшого розширення мережі укритих шкіл.
Які плани на майбутнє?
Харківська влада готує до відкриття нові підземні об'єкти, перші з яких мають запрацювати з 1 січня наступного року. Кожна школа буде розрахована на 1200 учнів у дві зміни, що дозволить навчати ще понад 3,5 тисячі дітей.
У регіоні зводять 38 підземних шкіл, і така потреба очевидна,
– зазначила Анна Черненко.
За її словами, лише в серпні російські обстріли пошкодили щонайменше шість навчальних закладів у Харківській області. Тому нові укриті школи не лише гарантують безпеку, а й зупиняють відтік родин із дітьми з регіону.
Освіта в громадах Харківщини під час війни
У багатьох населених пунктах Харківщини школи зруйновані або працюють лише дистанційно. Наприклад, у Куп'янську навчальні заклади сильно пошкоджені, але цього року там все одно за парти сіли близько тисячі дітей, серед них і першокласники.
Батьки намагаються триматися своїх шкіл, для них це принципово,
– пояснила Анна Черненко.
Такі приклади свідчать: щойно з'являється безпечна можливість навчатися офлайн, родини готові повертатися до своїх міст і селищ, щоб діти залишалися у звичному освітньому середовищі.
Як стартував новий навчальний рік в Україні?
- Цьогоріч навчання розпочали 3,5 мільйона учнів. Майже 88% здобувають освіту очно або у змішаному форматі, ще близько 400 тисяч – дистанційно. Загалом працюють близько 12 тисяч шкіл, з яких 8 тисяч – очно.
- Формат навчання залежить від безпекових умов і наявності укриттів. На прифронтових територіях рішення про очні заняття ухвалюють ради оборони та батьківські ради.
- Освітній процес доступний і для дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях: понад 302 тисячі навчаються онлайн, ще 35 тисяч залишаються на ТОТ. У школах облаштовано понад 14 тисяч укриттів, а в 1 600 закладах працюють інспектори освітньої безпеки.