Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що в три нові школи вже записалися понад 4 тисячі дітей. За її словами, саме цього найбільше чекали батьки, адже безпечних класів у районах постійних обстрілів бракувало роками.

Навчання у підземних школах Харкова

У Харкові з 1 вересня за партами можуть навчатися понад 17 тисяч дітей. До цієї цифри входять учні, які відвідують підземні школи, займаються у класах, облаштованих на станціях метро, а також у приміщеннях із захисними укриттями. Діти відвідують кілька уроків у класах, а решту виконують дистанційно вдома.

Навіть початкові та випускні класи цінують можливість бодай кілька днів на тиждень навчатися у школі, а не лише онлайн,

– пояснила Анна Черненко.

Саме тому відкриття нових безпечних приміщень стало важливим кроком для міста, а найбільше його оцінили батьки й учні на Салтівці, де запрацювали одразу три школи.

Нові школи на Салтівці

Три нові підземні школи з'явилися на Салтівці, у Салтівському та Київському районах Харкова. До них уже записалися понад 4 тисячі дітей.

Для дітей та мешканців північної Салтівки це дуже велике свято, на цю школу чекали три роки,

– поділилася враженнями одна з бабусь першокласниці.

Ці навчальні заклади стали найбільш очікуваними у місті, а найбільша з них розрахована на близько 1200 учнів. За словами влади, саме такі проєкти допомагають втримати родини й створюють підґрунтя для подальшого розширення мережі укритих шкіл.

Які плани на майбутнє?

Харківська влада готує до відкриття нові підземні об'єкти, перші з яких мають запрацювати з 1 січня наступного року. Кожна школа буде розрахована на 1200 учнів у дві зміни, що дозволить навчати ще понад 3,5 тисячі дітей.

У регіоні зводять 38 підземних шкіл, і така потреба очевидна,

– зазначила Анна Черненко.

За її словами, лише в серпні російські обстріли пошкодили щонайменше шість навчальних закладів у Харківській області. Тому нові укриті школи не лише гарантують безпеку, а й зупиняють відтік родин із дітьми з регіону.

Освіта в громадах Харківщини під час війни

У багатьох населених пунктах Харківщини школи зруйновані або працюють лише дистанційно. Наприклад, у Куп'янську навчальні заклади сильно пошкоджені, але цього року там все одно за парти сіли близько тисячі дітей, серед них і першокласники.

Батьки намагаються триматися своїх шкіл, для них це принципово,

– пояснила Анна Черненко.

Такі приклади свідчать: щойно з'являється безпечна можливість навчатися офлайн, родини готові повертатися до своїх міст і селищ, щоб діти залишалися у звичному освітньому середовищі.

Як стартував новий навчальний рік в Україні?