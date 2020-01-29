Київські школярі завоювали 12 медалей на міжнародній олімпіаді

Учні українських шкіл привезли в Україна 12 медалей з міжнародної олімпіади з математики, фізики та інформатики. Загалом участь взяли 600 учасників із 20 країн Європи та Азії.

Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики відбувалась з 8 по 14 січня у місті Алмати (Казахстан), пише Освіторія.

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Від України на змагання поїхали 15 учнів київських шкіл. Олімпіада з математики проводилась у два тури. Учасники мали 4,5 годин на розв'язання трьох задач.

Загалом школярі виграли дві золоті нагороди, три срібні та сім бронзових.



Це були XVI за рахунком змагання / фото: Департамент освіти київської міської ради

Повний перелік українських нагород

Математика:

Хасін Марко – золото;

Наумець Захар – срібло;

Іванчук Роксолана – срібло;

Мицик Сергій – бронза;

Фізика:

Кузяра Володимир – бронза;

Гусак Давид – бронза;

Ігнатенко Олексій – бронза;

Загородній Андрій – бронза;

Інформатика:

Заводник Владислав – золото;

Бідзіля Святослав – срібло;

Манвелян Михайло – бронза;

Гриневич Кирило – бронза.

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Скільки загалом в Києві середніх шкіл?Всього у місті Києві функціонує 505 шкіл.