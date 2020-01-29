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Київські школярі завоювали 12 медалей на міжнародній олімпіаді

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Від України поїхали учні київських шкіл / Ethan Wilkinson

Учні українських шкіл привезли в Україна 12 медалей з міжнародної олімпіади з математики, фізики та інформатики. Загалом участь взяли 600 учасників із 20 країн Європи та Азії.

Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики відбувалась з 8 по 14 січня у місті Алмати (Казахстан), пише Освіторія.

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Від України на змагання поїхали 15 учнів київських шкіл. Олімпіада з математики проводилась у два тури. Учасники мали 4,5 годин на розв'язання трьох задач.

Загалом школярі виграли дві золоті нагороди, три срібні та сім бронзових.


Це були XVI за рахунком змагання / фото: Департамент освіти київської міської ради

Повний перелік українських нагород

Математика:

  • Хасін Марко – золото;
  • Наумець Захар – срібло;
  • Іванчук Роксолана – срібло;
  • Мицик Сергій – бронза;

Фізика:

  • Кузяра Володимир – бронза;
  • Гусак Давид – бронза;
  • Ігнатенко Олексій – бронза;
  • Загородній Андрій – бронза;

Інформатика:

  • Заводник Владислав – золото;
  • Бідзіля Святослав – срібло;
  • Манвелян Михайло – бронза;
  • Гриневич Кирило – бронза.

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Скільки загалом в Києві середніх шкіл?Всього у місті Києві функціонує 505 шкіл.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Школа Школярі Новини Києва
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