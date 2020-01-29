Київські школярі завоювали 12 медалей на міжнародній олімпіаді
Учні українських шкіл привезли в Україна 12 медалей з міжнародної олімпіади з математики, фізики та інформатики. Загалом участь взяли 600 учасників із 20 країн Європи та Азії.
Міжнародна Жаутиківська олімпіада з математики, фізики та інформатики відбувалась з 8 по 14 січня у місті Алмати (Казахстан), пише Освіторія.
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Від України на змагання поїхали 15 учнів київських шкіл. Олімпіада з математики проводилась у два тури. Учасники мали 4,5 годин на розв'язання трьох задач.
Загалом школярі виграли дві золоті нагороди, три срібні та сім бронзових.
Це були XVI за рахунком змагання / фото: Департамент освіти київської міської ради
Повний перелік українських нагород
Математика:
- Хасін Марко – золото;
- Наумець Захар – срібло;
- Іванчук Роксолана – срібло;
- Мицик Сергій – бронза;
Фізика:
- Кузяра Володимир – бронза;
- Гусак Давид – бронза;
- Ігнатенко Олексій – бронза;
- Загородній Андрій – бронза;
Інформатика:
- Заводник Владислав – золото;
- Бідзіля Святослав – срібло;
- Манвелян Михайло – бронза;
- Гриневич Кирило – бронза.
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Скільки загалом в Києві середніх шкіл?Всього у місті Києві функціонує 505 шкіл.