Досвід війни показав, що хороші знання англійської мови допомогли в адаптації дітям, які вимушено виїхали з України. Такі діти можуть легко почати навчання в іноземній школі, передає 24 Канал.
До теми У школах України можуть запровадити двомовне навчання
Які переваги двомовного навчання
- Учні, які мають двомовну освіту, зазвичай набувають дуже високого рівня як української, так і іноземної мови. Це велика перевага з точки зору їхньої майбутньої роботи.
- Крім того, це полегшує вивчення інших мов. Як правило, діти, які отримують двомовну освіту, легше засвоюють різні мови.
- Отримання двомовної освіти допомагає дітям бути більш сприйнятливими до інших культур і краще зрозуміти множинність глобалізованого світу.
- Вивчення мови набагато легше для дитини, ніж для дорослого. У дітей є здатність засвоювати поняття, не відчуваючи сорому чи страху.
- А ті учні, що нині опинилися за кордоном, вільно спілкуються англійською – у них немає так званого мовного бар’єра.
- Крім того, діти, які мали білінгвальне навчання у школі, завжди здобувають високі результати на ЗНО з іноземної мови та перемагають в олімпіадах.
З чого починати білінгвальне навчання у школі
Знання англійської допомагає дітям інтегруватися в глобальний світ за будь-яких обставин.
Якщо плануєте впроваджувати елементи двомовного навчання на уроках, спочатку треба вибудувати для себе систему, за якою будете працювати. Наприклад:
- з молодшими школярами вивчати один термін на тиждень в ігровій формі;
- з учнями середньої школи можна вивчати впродовж тижня 2 – 5 англомовних термінів (варто постійно до них повертатися та повторювати);
- зі старшими школярами можна вводити мотивуючий чинник, наприклад, ставити 12 балів за задачу, прочитану і виконану англійською.
Багато вчителів вважають, що для білінгвального навчання потрібно посилити вивчення англійської мови в початковій школі. А з 5 – 7 класу запроваджувати одну годину білінгвального курсу.
Крім того, школа має проаналізувати:
- чи вистачить вчителів, які такий курс читатимуть;
- чи є програма, за якою білінгвальний курс викладати;
- чи підготовлені певні матеріали, зокрема, посібники.
І чудово, що школи мають автономію та академічну свободу, з якою можуть змінювати календарно-тематичне планування і вводити білінгвальні курси.
Як підготувати до цього вчителів
Білінгвальні курси можуть вести вчителі англійської мови. Якщо є вчителі, які вільно розмовляють англійською, а викладають історію, інформатику чи математику, то це чудова можливість для них.
Або ж довірити білінгвальні курси можна вчителям, які мають спеціалізацію "українська мова, література та англійська мова" чи "зарубіжна література та англійська мова".
Додамо, що новий стандарт освіти для 5 – 9 класів поки немає програм та планів для білінгвальних курсів. Тож вчителям треба готувати власні курси й затверджувати їх в ІМЗО або ж чекати, поки такі програми підготують у МОН.