Понад 4 тисячі дітей з окупованого Донбасу вчаться в українських дистанційних школах

Близько 4500 дітей з окупованих територій Донбасу отримують українську освіту в дистанційних школах. Більшість з них – старшокласники.

Про запит на українську освіту від мешканців окупованої частини Донбасу розповіла Ганна Новосад в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

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Це 4,5 тисячі дітей. І якщо ми подивимося, з чого ми починали в 14-15-му році, то ця цифра зросла практично в десятки разів,

– розповіла Ганна Новосад.

За словами міністерки, процедура реєстрації в дистанційній школі проста. Діти реєструються на Moodle (дистанційна електронна платформа). Тоді вчителі з українських шкіл надають їм онлайн-уроки.

Я мала можливість поспілкуватися з цими вчителями на підконтрольній нам території. І вони кажуть, що є дійсно великий інтерес. І що дійсно цікаво – у них переповнені класи,

– розповіла Ганна Новосад.

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Більшість учнів, які навчаються в дистанційних школах, це старшокласники. Часто вони реєструються в таких школах для підготовки до ЗНО.

Скільки дітей з окупованих територій вступає до українських вишів?1749 осіб з окупованої частини Донбасу та Криму вступили до українських вишів у 2018 році.