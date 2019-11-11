Языковой скандал: в Армении студенты начали сидячий страйк против министра образования – видео

Уже несколько дней в Ереване продолжается митинг студентов против министра образования Армении. Камнем преткновения стал языковой вопрос.

Недовольство вызвало предложение правительства сделать необязательным изучение армянского языка, литературы и истории студентами некоторых факультетов, сообщает News.am.

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Араик Аратунян, возглавляющий Министерство образования, отказывается уходить в отставку. Пустые коробки, которые принесли протестующие, министр обещает наполнить материалами уголовных дел. Студенты продолжают сидеть на лестнице под Министерством.

Также, по информации местных СМИ, студенты против выделения из бюджета 20 миллионов драм (42 тысяч долларов) на съемки документального фильма "Мел" об армянском тяжелоатлете-трансгендере.

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Высшее образование в Армении в цифрах

92 учреждения высшего образования;

72 тысячи студентов;

226 студентов на 100 тысяч населения;

Протесты в Ереване вживую – смотреть видео: