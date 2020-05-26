Когда можно подать документы на поступление в школу или садик в Киеве: Кличко назвал дату
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что департамент образования города с 1 июня возобновит рассылку приглашений садов по заявке и электронной очереди. С этой даты родители смогут подать документы для поступления ребенка в электронном виде.
Для вступления в 1 класс школы необходимо будет подать оригиналы необходимых документов, рассказал мэр Киева во время своего брифинга. Об этом сообщает 24 канал.
К слову В университетах позволят провести сессию, но будут действовать ограничения
Их будут принимать в школах с 1 июня и до 1 сентября,
– отметил Виталий Кличко.
Таким образом 1 июня 2020 года станет официальным стартом подачи документов на поступление в детские сады и школы города Киева.
Необходимые для поступления документы
Для вступления в детский сад нужно:
- заявление родителей или лиц, их заменяющих;
- свидетельство о рождении;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать детский сад (справка №026/о);
- справка участкового врача об эпидемиологическом окружении.
Для поступления ребенка в школу нужно:
- заявление одного из родителей (или законных представителей) о приеме ребенка в школу на имя директора школы;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка установленного образца (форма №086-1/о);
- любой документ, подтверждающий место проживания ребенка, или справка о регистрации места проживания ребенка, одного из его родителей, законных представителей.
Зачисление ребенка с особыми образовательными потребностями в инклюзивный или специальный класс проводится на основании заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации.