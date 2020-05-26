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Когда можно подать документы на поступление в школу или садик в Киеве: Кличко назвал дату

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Вступление в детсад и школу 2020: когда можно подать документы в Киеве
С 1 июня в Киеве можно подать документы на поступление ребенка в школу или детсад / volyn24.com

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что департамент образования города с 1 июня возобновит рассылку приглашений садов по заявке и электронной очереди. С этой даты родители смогут подать документы для поступления ребенка в электронном виде.

Для вступления в 1 класс школы необходимо будет подать оригиналы необходимых документов, рассказал мэр Киева во время своего брифинга. Об этом сообщает 24 канал.

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Их будут принимать в школах с 1 июня и до 1 сентября,
– отметил Виталий Кличко.

Таким образом 1 июня 2020 года станет официальным стартом подачи документов на поступление в детские сады и школы города Киева.

Необходимые для поступления документы

Для вступления в детский сад нужно:

  • заявление родителей или лиц, их заменяющих;
  • свидетельство о рождении;
  • медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать детский сад (справка №026/о);
  • справка участкового врача об эпидемиологическом окружении.

Для поступления ребенка в школу нужно:

  • заявление одного из родителей (или законных представителей) о приеме ребенка в школу на имя директора школы;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • медицинская справка установленного образца (форма №086-1/о);
  • любой документ, подтверждающий место проживания ребенка, или справка о регистрации места проживания ребенка, одного из его родителей, законных представителей.

Зачисление ребенка с особыми образовательными потребностями в инклюзивный или специальный класс проводится на основании заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости учебы Дети и несовершеннолетние Школа Виталий Кличко Новости Киева Учеба Образование в Украине
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