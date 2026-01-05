В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Какие еще народные названия имеет этот праздник, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Новый год пришел" или "Новый год наступил": как правильно на украинском

Крещение или Крещение или Водохреще?

Накануне праздника семья готовилась к праздничному ужину, подобному рождественскому, поэтому его еще называли вторым Святым вечером, рассказали в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

Праздник Крещения Господня имеет еще народные названия праздника. Самыми распространенными являются такие как "Водохреще, Водохрестя, Водосвяття, Йордан" (укр.).

Языковеды считают, что корни слов "Христос" и "хрест" (Господний) вызвали вариантность названий праздника " Водохреще, Водохреща, Водохрища". А вот наименование Иордан происходит от названия реки, в которой Иисус крестился, пишет "Культура слова".

Если заглянуть в словари, увидим, что СУМ фиксирует само слово "ВодохрещЕ" в единственном числе и "ВодохрещІ" – во множественном числе для обозначения названия Крещения Господня. А вот "ВодохрещА" будем употреблять в родительном падеже.

Украинский орфографический словарь" также подает только одну основную форму ВодОхреще (родительный падеж – Водохреща, например: "піду до храму святити воду на Водохреще, діждати Водохреща, провадити обряд Водохреща").

При этом помните, что ударение в слове "ВодОхреще" падает на второй слог, а само слово пишем с большой буквы.

Еще можно встретить такие названия праздника: "Водощі, Водохрища, Ордан" (укр.) и тому подобное.

Смотрите также "Украинский – язык села": как убедить подростков не общаться на русском

Читайте больше интересных новостей на праздничную тему: