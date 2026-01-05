У цей день Іван Хреститель охрестив Ісуса у ріці Йордан. Які ще народні назви має це свято, розповідає 24 Канал.

Водохреща чи Водохреще?

Напередодні свята сім'я готувалась до святкової вечері, подібної на різдвяну, тож її ще називали другим Святим вечором, розповіли у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

Свято Хрещення Господнього має ще народні назви свята. Найпоширенішими є такі як Водохреще, Водохрестя, Водосвяття, Йордан.

Мовознавці вважають, що корені слів "Христос" і "хрест" (Господній) спричинили варіантність назв свята Водохреще, Водохреща, Водохрища. А от найменування Йордан походить від назви річки, в якій Ісус хрестився, пише "Культура слова".

Якщо заглянути у словники, побачимо, що СУМ фіксує саме слово "ВодохрещЕ" в однині та "ВодохрещІ" – у множині на позначення назви Хрещення Господнього. А от"ВодохрещА" вживатимемо у родовому відмінку.

Український орфографічний словник" також подає лише одну основну форму ВодОхреще (родовий відмінок – Водохреща, наприклад: піду до храму святити воду на Водохреще, діждати Водохреща, провадити обряд Водохреща).

При цьому пам'ятайте, що наголос у слові "ВодОхреще" падає на другий склад, а саме слово пишемо з великої літери.

Ще можна зустріти такі назви свята: Водощі, Водохрища, Ордан тощо.

