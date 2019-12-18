Необычную олимпиаду по математике провели во Львове

Во Львове состоялась олимпиада по ментальной арифметики. Более 50 детей в возрасте от 6 до 14 лет приняли участие в соревнованиях по быстрому счету.

На столах у участников были только листы с примерами и специальные счеты – абакус. Сначала дети должны были добавлять десятки и сотни именно с помощью этого устройства.

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На следующем этапе участники должны хорошо изучить и запомнить абакус. То есть, впоследствии дети фактически видят, как у них в воображении движутся косточки счет.

В конце концов, после определенного перечня действий, дети видят результат в косточках, и считывают его,

– прокомментировала тренер по ментальной арифметике Елена Серова.

Тренеры отмечают, что такая система счета помогает развивать воображение и критическое мышление. По словам директора школы по ментальной арифметики Татьяны Недайводы, с помощью приобретенных знаний, впоследствии дети смогут быстро считать, а также изучать любой иностранный язык.



Участники выполняли вычисления с помощью специальных счет

Ментальное обучение подходит для детей в возрасте от 5 до 14 лет, поскольку в этот период хорошо тренируется воображение.

Что такое ментальная арифметика?

Это умение быстро считать про себя. Кроме этого, такая форма обучения развивает оба полушария мозга, благодаря чему ребенок становится успешным в различных видах деятельности. Сначала дети учатся считать с помощью специальных счет, которые называются абакус.



По этой методике строили пирамиды и возвели Великую Китайскую стену. Как дисциплина, ментальная арифметика стремительно развивается с конца 80-х – начале 90-х годов 20 века. На сегодняшний день такая форма обучения распространена в более 70 стран мира. В Украине существует несколько школ изучения ментального вычисления.