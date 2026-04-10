Ее называют командой психолого-педагогического сопровождения. Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по вопросам инклюзивного и специального образования Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, кандидат философских наук Екатерина Павленко.

Кто помогает ребенку с ООП учиться в школе?

Именно эта команда, опираясь на заключение инклюзивно-ресурсного центра, определяет, какие условия нужны ребенку для обучения, какие коррекционные занятия ему необходимы и как будет организован его образовательный процесс.

Несмотря на то, что такая команда является обязательной частью инклюзивного обучения, многие родители узнают о ее работе уже после начала учебного года или только тогда, когда возникают трудности.

Команду сопровождения создают для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями, который учится в школе по инклюзивной форме.

Обычно это происходит после того, как родители получили заключение инклюзивно-ресурсного центра о комплексной оценке развития ребенка и подали заявление в школу по организации инклюзивного обучения. Именно на основе этого заключения школа определяет, какие специалисты должны работать с ребенком и какую поддержку он будет получать,

– говорит Павленко.

Важно! В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, устанавливают ограждения, технические средства для срочного вызова полиции и тому подобное.

Что стоит сделать родителям в первую очередь?

Если ваш ребенок учится или планирует учиться в инклюзивном классе, важно знать: вы как родители или законные представители ребенка являются полноценными участниками команды сопровождения. Это означает, что вы можете:

участвовать в заседаниях команды;

обсуждать образовательные потребности ребенка;

участвовать в создании индивидуальной программы развития;

инициировать изменения, если видите, что ребенку нужна другая поддержка.

В отличие от многих других образовательных процессов, в случае инклюзивного обучения родители являются полноценными участниками команды сопровождения. Они лучше знают своего ребенка, его особенности, сильные стороны и трудности. Поэтому их наблюдения часто помогают педагогам и специалистам лучше понять, какие подходы в обучении работают наиболее эффективно.

Если вы по каким-то причинам не были привлечены на этапе формирования команды сопровождения, стоит непременно выяснить всю информацию о ней,

– говорит эксперт.

Также она назвала микроалгоритм действий.

Шаг 1. Обратитесь к администрации школы или классному руководителю. Попросите объяснить, создана ли для вашего ребенка команда психолого-педагогического сопровождения.

Шаг 2. Узнайте, кто входит в эту команду. Обычно это психолог, ассистент учителя, ассистент ребенка, специалисты коррекционного профиля, представитель администрации школы, представитель инклюзивно-ресурсного центра и родители.

Шаг 3. Если индивидуальная программа развития ребенка уже создана – попросите ознакомить вас с ней. Если же ИПР еще нет – приобщайтесь к ее наработке и согласованию. Именно в этом документе определено, как организуют обучение и какую поддержку будет получать ребенок.

Шаг 4. Участвуйте в заседаниях команды сопровождения. Родители являются полноценными участниками этой команды и могут обсуждать решения по обучению ребенка и предлагать изменения. Не бойтесь быть проактивными, задавать вопросы, ведь это в интересах вашего ребенка.

Кто из команды сопровождения работает с ребенком в школе?

Непосредственно в школе, кроме учителей, с ребенком работают несколько специалистов:

Психолог. Он является одним из ключевых участников команды сопровождения – специалист с соответствующим образованием, который работает в учебном заведении или может привлекаться к коррекционной работе по трудовому договору. Психолог помогает определить, как ребенку будет легче адаптироваться к обучению и взаимодействию с другими учениками. Речь идет не только об учебных трудностях, но и об эмоциональном состоянии, особенности общения и поведения. Во время работы с ребенком психолог учитывает индивидуальные особенности его развития, в частности коммуникативные навыки, уровень тревожности, особенности взаимодействия со сверстниками. Это помогает сформировать подходы к обучению, которые будут комфортными и эффективными для ребенка. Ассистент учителя. Такая должность появляется в школе после создания инклюзивного класса. Основанием для этого является заявление родителей и приказ руководителя учебного заведения, а также рекомендации в заключении о комплексной оценке развития ребенка. Ассистент учителя работает во время образовательного процесса со всеми детьми. Обеспечивает выполнение индивидуального плана развития ребенка, вместе с учителем разрабатывает и подбирает средства и методы обучения ребенка с учетом его особых образовательных потребностей. Оказывает помощь ребенку в организации рабочего места, поддерживает концентрацию внимания во время занятия, информирует учителя класса и родителей о достижениях учащихся. Ассистент ребенка. В некоторых случаях ребенку во время обучения требуется индивидуальное сопровождение. Его обеспечивает ассистент ребенка – специалист, который помогает ученику с особыми образовательными потребностями во время образовательного процесса. Такое сопровождение является отдельной социальной услугой, официально называется "Сопровождение во время инклюзивного обучения". Ассистент помогает ребенку в передвижении по школе, самообслуживании, пользовании учебными материалами, коммуникации и ориентации в пространстве, а также информирует команду сопровождения о потребностях ребенка и ситуации, которые могут влиять на его обучение или безопасность. Необходимость такого сопровождения определяется индивидуально в соответствии с заключением инклюзивно-ресурсного центра. Коррекционный педагог. В зависимости от потребностей ребенка к работе команды сопровождения приобщается специалист дефектологического профиля. Рекомендуемое количество часов коррекционно-развивающих занятий и профиль специалиста отмечают в заключении инклюзивно-ресурсного центра после комплексной оценки развития ребенка. Эти занятия являются частью образовательного процесса и направлены на развитие речи, моторики, когнитивных и других навыков, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Речь идет, в частности, о таких специалистах как логопед, дефектолог, реабилитолог (инструктор лечебной физкультуры), олигофренопедагог, сурдопедагог или тифлопедагог. Какой именно специалист будет работать с ребенком, зависит от его индивидуальных образовательных потребностей. Администрация школы. Представитель администрации учебного заведения участвует в заседаниях команды, координирует организацию инклюзивного обучения в учебном заведении и ответственный за то, чтобы создали все необходимые условия для обучения ребенка. Де-факто администрация школы обеспечивает организационную часть процесса: создание инклюзивного класса, привлечения специалистов и реализацию решений, которые принимает команда сопровождения.

Зачем в работе команды нужен ИРЦ?

К работе команды сопровождения приобщается и представитель инклюзивно-ресурсного центра. Он участвует в подготовке индивидуальной программы развития ребенка и может помогать команде в ее реализации. Кроме того, он мониторит динамику развития ребенка и при необходимости оказывает методическую помощь педагогам.

Такое привлечение позволяет школе получать дополнительную экспертную поддержку и корректировать образовательный процесс в соответствии с потребностями ученика.

Что на практике решает команда сопровождения?

Именно на заседаниях команды сопровождения определяют, как именно организуют обучение ребенка. Речь идет не только об индивидуальной программе развития. Команда также решает, какие адаптации нужны ребенку на уроках, как оценивать его прогресс. То есть именно здесь де-факто формируют образовательный маршрут ребенка в школе.

Что должны знать родители?

Могут ли родители присутствовать на заседаниях команды сопровождения? Да. Родители являются полноценными участниками команды сопровождения и имеют право участвовать в заседаниях, где обсуждают обучение их ребенка.

Может ли состав команды сопровождения меняться? Да. Если потребности ребенка меняются, к работе могут привлекаться дополнительные специалисты или меняться формат поддержки.

Как часто команда сопровождения собирается? Встречи команды проводят регулярно для оценки прогресса ребенка и корректировки индивидуальной программы развития.

Инклюзивное обучение это всегда командная работа, в которой каждый отвечает за свою часть поддержки ребенка – от организации обучения на уроке до психологической адаптации в школьной среде.

Когда эта система работает слаженно, школе легче адаптировать образовательный процесс к потребностям ребенка, а сам ученик получает больше возможностей для развития, обучения и социализации. Именно поэтому участие каждого члена команды сопровождения – от педагогов до родителей – определяет эффективность инклюзии в школе.

