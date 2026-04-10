Її називають командою психолого-педагогічного супроводу. Про це 24 Каналу розповіла експертка з питань інклюзивної та спеціальної освіти Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, кандидат філософських наук Катерина Павленко.

Хто допомагає дитині з ООП навчатися у школі?

Саме ця команда, спираючись на висновок інклюзивно-ресурсного центру, визначає, які умови потрібні дитині для навчання, які корекційні заняття їй необхідні та як буде організований її освітній процес.

Попри те, що така команда є обов'язковою частиною інклюзивного навчання, багато батьків дізнаються про її роботу вже після початку навчального року або лише тоді, коли виникають труднощі.

Команду супроводу створюють для кожної дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається у школі за інклюзивною формою.

Зазвичай це відбувається після того, як батьки отримали висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку дитини та подали заяву до школи щодо організації інклюзивного навчання. Саме на основі цього висновку школа визначає, які фахівці мають працювати з дитиною і яку підтримку вона отримуватиме,

– каже Павленко.

Що варто зробити батькам насамперед?

Якщо ваша дитина навчається або планує навчатися в інклюзивному класі, важливо знати: ви як батьки чи законні представники дитини є повноцінними учасниками команди супроводу. Це означає, що ви можете:

брати участь у засіданнях команди;

обговорювати освітні потреби дитини;

долучатися до створення індивідуальної програми розвитку;

ініціювати зміни, якщо бачите, що дитині потрібна інша підтримка.

На відміну від багатьох інших освітніх процесів, у разі інклюзивного навчання батьки є повноцінними учасниками команди супроводу. Вони найкраще знають свою дитину, її особливості, сильні сторони та труднощі. Тому їхні спостереження часто допомагають педагогам і фахівцям краще зрозуміти, які підходи у навчанні працюють найефективніше.

Якщо ви з якихось причин не були залучені на етапі формування команди супроводу, варто неодмінно з'ясувати всю інформацію щодо неї,

– каже експертка.

Також вона назвала мікроалгоритм дій.

Крок 1. Зверніться до адміністрації школи або класного керівника. Попросіть пояснити, чи створена для вашої дитини команда психолого-педагогічного супроводу.

Крок 2. Дізнайтеся, хто входить до цієї команди. Зазвичай це психолог, асистент вчителя, асистент дитини, фахівці корекційного профілю, представник адміністрації школи, представник інклюзивно-ресурсного центру та батьки.

Крок 3. Якщо індивідуальна програма розвитку дитини вже створена – попросіть ознайомити вас із нею. Якщо ж ІПР ще немає – долучайтесь до її напрацювання та погодження. Саме у цьому документі визначено, як організують навчання та яку підтримку отримуватиме дитина.

Крок 4. Беріть участь у засіданнях команди супроводу. Батьки є повноцінними учасниками цієї команди і можуть обговорювати рішення щодо навчання дитини та пропонувати зміни. Не бійтеся бути проактивними, ставити питання, адже це в інтересах вашої дитини.

Хто з команди супроводу працює з дитиною у школі?

Безпосередньо в школі, крім вчителів, з дитиною працюють кілька фахівців:

Психолог. Він є одним із ключових учасників команди супроводу – фахівець із відповідною освітою, який працює у закладі освіти або може залучатися до корекційної роботи за трудовим договором. Психолог допомагає визначити, як дитині буде легше адаптуватися до навчання та взаємодії з іншими учнями. Йдеться не лише про навчальні труднощі, а й про емоційний стан, особливості спілкування та поведінки. Під час роботи з дитиною психолог враховує індивідуальні особливості її розвитку, зокрема комунікативні навички, рівень тривожності, особливості взаємодії з однолітками. Це допомагає сформувати підходи до навчання, які будуть комфортними та ефективними для дитини. Асистент вчителя. Така посада з'являється у школі після створення інклюзивного класу. Підставою для цього є заява батьків та наказ керівника закладу освіти, а також рекомендації у висновку про комплексну оцінку розвитку дитини. Асистент вчителя працює під час освітнього процесу з усіма дітьми. Забезпечує виконання індивідуального плану розвитку дитини, разом із вчителем розробляє та підбирає засоби та методи навчання дитини з урахуванням її особливих освітніх потреб. Надає допомогу дитині в організації робочого місця, підтримує концентрацію уваги під час заняття, інформує вчителя класу та батьків про досягнення учнів. Асистент дитини. У деяких випадках дитині під час навчання потрібен індивідуальний супровід. Його забезпечує асистент дитини – фахівець, який допомагає учню з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу. Такий супровід є окремою соціальною послугою, що офіційно називається "Супровід під час інклюзивного навчання". Асистент допомагає дитині в пересуванні школою, самообслуговуванні, користуванні навчальними матеріалами, комунікації та орієнтації у просторі, а також інформує команду супроводу про потреби дитини і ситуації, що можуть впливати на її навчання чи безпеку. Необхідність такого супроводу визначається індивідуально відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру. Корекційний педагог. Залежно від потреб дитини до роботи команди супроводу долучається фахівець дефектологічного профілю. Рекомендовану кількість годин корекційно-розвиткових занять та профіль фахівця зазначають у висновку інклюзивно-ресурсного центру після комплексної оцінки розвитку дитини. Ці заняття є складником освітнього процесу і спрямовані на розвиток мовлення, моторики, когнітивних та інших навичок, які потребують додаткової підтримки. Йдеться, зокрема, про таких фахівців як логопед, дефектолог, реабілітолог (інструктор лікувальної фізкультури), олігофренопедагог, сурдопедагог або тифлопедагог. Який саме спеціаліст працюватиме з дитиною, залежить від її індивідуальних освітніх потреб. Адміністрація школи. Представник адміністрації закладу освіти бере участь у засіданнях команди, координує організацію інклюзивного навчання у закладі освіти та відповідальний за те, щоб створили усі необхідні умови для навчання дитини. Де-факто адміністрація школи забезпечує організаційну частину процесу: створення інклюзивного класу, залучення фахівців та реалізацію рішень, які ухвалює команда супроводу.

Навіщо у роботі команди потрібен ІРЦ?

До роботи команди супроводу долучається і представник інклюзивно-ресурсного центру. Він бере участь у підготовці індивідуальної програми розвитку дитини та може допомагати команді у її реалізації. Крім того, він моніторить динаміку розвитку дитини та за потреби надає методичну допомогу педагогам.

Таке залучення дозволяє школі отримувати додаткову експертну підтримку та коригувати освітній процес відповідно до потреб учня.

Що на практиці вирішує команда супроводу?

Саме на засіданнях команди супроводу визначають, як саме організують навчання дитини. Йдеться не лише про індивідуальну програму розвитку. Команда також вирішує, які адаптації потрібні дитині на уроках, як оцінювати її прогрес. Тобто саме тут де-факто формують освітній маршрут дитини у школі.

Що мають знати батьки?

Чи можуть батьки бути присутніми на засіданнях команди супроводу? Так. Батьки є повноцінними учасниками команди супроводу і мають право брати участь у засіданнях, де обговорюють навчання їхньої дитини.

Чи може склад команди супроводу змінюватися? Так. Якщо потреби дитини змінюються, до роботи можуть залучатися додаткові фахівці або змінюватися формат підтримки.

Як часто команда супроводу збирається? Зустрічі команди проводять регулярно для оцінки прогресу дитини та коригування індивідуальної програми розвитку.

Інклюзивне навчання це завжди командна робота, у якій кожен відповідає за свою частину підтримки дитини – від організації навчання на уроці до психологічної адаптації у шкільному середовищі.

Коли ця система працює злагоджено, школі легше адаптувати освітній процес до потреб дитини, а сам учень отримує більше можливостей для розвитку, навчання та соціалізації. Саме тому участь кожного члена команди супроводу – від педагогів до батьків – визначає ефективність інклюзії у школі.

