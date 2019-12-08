Студенты возвращаются на учебу после смертельного пожара в колледже Одессы
Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, в котором произошел масштабный смертельный пожар, начнут учебу уже в понедельник, 9 декабря.
Студентам уже нашли новое помещение, сообщает Министерство образования и науки Украины. Отныне у них будут проходить ары в аудиториях другого корпуса колледжа и в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.
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Всего в колледже обучаются 1069 студентов в 46 группах. Одна группа из 24 человек с понедельника будет проходить практику, еще у четырех начинаются экзамены. Остальные студенты продолжат обучение в новых корпусах.
В помещении сгоревшего колледжа до сих пор работают спасатели. Они разбирают завалы внутри корпуса и ищут пропавших без вести людей. Судьба 6 человек остается неизвестной.
К слову, после смертельного пожара в Одессе президент Владимир Зеленский распорядился проверить состояние противопожарной безопасности во всех учреждениях с массовым пребыванием людей.
Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже шестиэтажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибли десять человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
- Количество пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- По факту пожара в колледжи в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС выразили версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
- Из-за гибели людей в пожаре президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура в Украине.