Студенты возвращаются на учебу после смертельного пожара в колледже Одессы

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, в котором произошел масштабный смертельный пожар, начнут учебу уже в понедельник, 9 декабря.

Студентам уже нашли новое помещение, сообщает Министерство образования и науки Украины. Отныне у них будут проходить ары в аудиториях другого корпуса колледжа и в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.

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Всего в колледже обучаются 1069 студентов в 46 группах. Одна группа из 24 человек с понедельника будет проходить практику, еще у четырех начинаются экзамены. Остальные студенты продолжат обучение в новых корпусах.

В помещении сгоревшего колледжа до сих пор работают спасатели. Они разбирают завалы внутри корпуса и ищут пропавших без вести людей. Судьба 6 человек остается неизвестной.

К слову, после смертельного пожара в Одессе президент Владимир Зеленский распорядился проверить состояние противопожарной безопасности во всех учреждениях с массовым пребыванием людей.

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