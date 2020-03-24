В Киевских школах и детсадах выключат отопление – куда пойдут сэкономленные деньги

Киевская власть по инициативе Виталия Кличко приняла решение выключить отопление в школах и садиках столицы. Сэкономленные деньги направят на борьбу с распространением коронавируса.

О таких мерах сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет официальный портал города Киева.

К слову: Сроки восстановления обучения пока неизвестны, – Кличко

По словам чиновника, власти должны использовать все возможности оптимизации денег из бюджета.

В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств,

– пояснил Валентин Мондриевский.

Также он пояснил, что городские власти особое внимание уделяют обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Сколько всего школ в Киеве?

Всего на территории столицы работает 505 средних школ.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.