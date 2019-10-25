В Украине открыли круглосуточное образовательное пространство – фото
Недавно в центре Киева начало работу крупное образовательное пространство "Освитория Хаб". Здесь можно провести деловую встречу, конференцию или просто спокойно почитать книгу.
Креативное пространство будет работать круглосуточно в городе Киев по адресу улица Московская, 8Б, сообщает сайт Освитории.
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Красную ленту перерезала основательница общественного объединения "Освитория" Зоя Литвин.
Зоя Литвин уверена в успехе своего детища / фото "Освитория"
На церемонии открытия также присутствовали приглашенные иностранные спикеры, экс-министр образования Лилия Гриневич и нынешняя руководительница Минобразования Анна Новосад.
"Освитория" за почасовую аренду будет предлагать пространство для проведения лекций, деловых встреч, конференций, интервью и просто для работы за компьютером.
Лекторий хаба поражает своим удобством и простотой одновременно / фото "Освитория"
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Что конкретно предлагает "Освитория Хаб"?
- коворкинг (помещение для офисной работы) на 40 мест;
- библиотека;
- тренинговый зал на 30 человек;
- лекторий на 170 слушателей (помещение для работы в лекционном формате);
- частные офисы под ключ;
- звукоизолированные комнаты для важных телефонных и видеоразговоров;
- детская комната;
- небольшой парк на территории и кафе;
- кухня с бесплатными чаем и кофе;
- душ и туалет.
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