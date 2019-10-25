В Украине открыли круглосуточное образовательное пространство – фото

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В Украине все больше образовательных пространств
В Украине все больше образовательных пространств / Освитория

Недавно в центре Киева начало работу крупное образовательное пространство "Освитория Хаб". Здесь можно провести деловую встречу, конференцию или просто спокойно почитать книгу.

Креативное пространство будет работать круглосуточно в городе Киев по адресу улица Московская, 8Б, сообщает сайт Освитории.

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Красную ленту перерезала основательница общественного объединения "Освитория" Зоя Литвин.


Зоя Литвин уверена в успехе своего детища / фото "Освитория"

На церемонии открытия также присутствовали приглашенные иностранные спикеры, экс-министр образования Лилия Гриневич и нынешняя руководительница Минобразования Анна Новосад.

"Освитория" за почасовую аренду будет предлагать пространство для проведения лекций, деловых встреч, конференций, интервью и просто для работы за компьютером.


Лекторий хаба поражает своим удобством и простотой одновременно / фото "Освитория"

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Что конкретно предлагает "Освитория Хаб"?

  • коворкинг (помещение для офисной работы) на 40 мест;
  • библиотека;
  • тренинговый зал на 30 человек;
  • лекторий на 170 слушателей (помещение для работы в лекционном формате);
  • частные офисы под ключ;
  • звукоизолированные комнаты для важных телефонных и видеоразговоров;
  • детская комната;
  • небольшой парк на территории и кафе;
  • кухня с бесплатными чаем и кофе;
  • душ и туалет.
Теги: Ганна Новосад Учеба Новости Киева Министерство образования и науки Украины Образование в Украине
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