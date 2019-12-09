В Украине проинспектируют все учебные заведения из-за трагедии в Одессе

18 Читати новину українською
Трагедия стала одной из самых громких в Одессе / Волынские Новости

В Украине проведут инвентаризацию всех учебных заведений и проинспектируют их в сфере противопожарной безопасности. Завершить все процедуры должны до 10 января.

Ответственной за выполнение назначили министра образования Анну Новосад. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в Одессе.

Похоже: Студенты возвращаются на учебу после смертельного пожара в колледже Одессы

Планируется детальная проверка состояния противопожарной безопасности и техногенной безопасности детсадов, школ, высших учебных заведений и общежитий.

Глава правительства также поручил уволить руководителя департамента образования в Одессе.

Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима! Также обращаюсь к председателю ОГА – просьба отстранить от исполнения обязанностей руководителя Департамента образования Александра Лончака и принять по нему соответствующие кадровые решения также,
– заявил Алексей Гончарук.

Сколько в Украине всего учебных заведений?
Всего в Украине действует более 33 тысячи школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.

Подробнее про пожар: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

Что известно о пожаре в Одессе?

  • горел одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса;
  • огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса;
  • людей из здания эвакуировали;
  • горело 4 тысячи квадратных метров;
  • погибли 12 человек, пострадавших в целом – 31 лицо.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Одессы Ганна Новосад Алексей Гончарук Высшее образование Пожар в Одессе на Троицкой Учеба Образование в Украине
Образовательные возможности за рубежом: что можно успеть еще до конца года – список
сегодня
23
Залиште відгук