В Украине проинспектируют все учебные заведения из-за трагедии в Одессе

В Украине проведут инвентаризацию всех учебных заведений и проинспектируют их в сфере противопожарной безопасности. Завершить все процедуры должны до 10 января.

Ответственной за выполнение назначили министра образования Анну Новосад. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в Одессе.

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Планируется детальная проверка состояния противопожарной безопасности и техногенной безопасности детсадов, школ, высших учебных заведений и общежитий.

Глава правительства также поручил уволить руководителя департамента образования в Одессе.

Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима! Также обращаюсь к председателю ОГА – просьба отстранить от исполнения обязанностей руководителя Департамента образования Александра Лончака и принять по нему соответствующие кадровые решения также,

– заявил Алексей Гончарук.

Сколько в Украине всего учебных заведений?

Всего в Украине действует более 33 тысячи школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.

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Что известно о пожаре в Одессе?