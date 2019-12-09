В Украине проинспектируют все учебные заведения из-за трагедии в Одессе
В Украине проведут инвентаризацию всех учебных заведений и проинспектируют их в сфере противопожарной безопасности. Завершить все процедуры должны до 10 января.
Ответственной за выполнение назначили министра образования Анну Новосад. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в Одессе.
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Планируется детальная проверка состояния противопожарной безопасности и техногенной безопасности детсадов, школ, высших учебных заведений и общежитий.
Глава правительства также поручил уволить руководителя департамента образования в Одессе.
Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области – недопустима! Также обращаюсь к председателю ОГА – просьба отстранить от исполнения обязанностей руководителя Департамента образования Александра Лончака и принять по нему соответствующие кадровые решения также,
– заявил Алексей Гончарук.
Сколько в Украине всего учебных заведений?
Всего в Украине действует более 33 тысячи школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.
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Что известно о пожаре в Одессе?
- горел одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса;
- огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса;
- людей из здания эвакуировали;
- горело 4 тысячи квадратных метров;
- погибли 12 человек, пострадавших в целом – 31 лицо.
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