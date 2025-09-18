Про враження освітян від сертифікації розповідає 24 Канал, посилаючись на блог учительки англійської мови Віти Споран.

Як пройшла сертифікація учителів англійської?

13 вересня 2015 року відбувся перший етап сертифікації вчителів іноземної мови (англійської). Цей етап передбачав незалежне тестування для перевірки предметних компетентностей учасників.

Робочий тестовий зошит містив 95 завдань, на розв'язання яких виділено 180 хвилин. Частина завдань – з 1 по 65 англійською – на знання та володіння мовою, а частина, з 66 – українською. Остання частина передбачала перевірку компетентностей на знання долікарської допомоги, методики, інклюзивної освіти, законодавства, психології, навичок користування комп'ютером.

Усю необхідну інформацію розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Уже 16 вересня оприлюднили тестовий зошит із завданнями, з якими працювали вчителі англійської мови та правильні відповіді. Тому учасники сертифікації уже мали змогу проаналізувати свої результати.

І звісно, ще з вихідних, у соціальних мережах освітяни діляться враженнями про тест.

Цікаво! В Україні 14 тисяч учителів англійської мови. У сертифікації могли взяти участь 500 учителів. Однак навіть не усі місця були зайняті. Про точну кількість чекаємо повідомлень від УЦОЯО.

Перш за все, як готувалися до тестування – що брали за основу до підготовки – вдало чи не вдало підібрали матеріал, чи стали в пригоді рекомендації УЦОЯО.

Пані Споран, навіть об'єднала, з метою підготовки до сертифікації, коло однодумців-освітян, які разом готувалися, ділилися матеріалами, досвідом та стали друзями.

Після сертифікації обговорювали найскладніші моменти. Зокрема – більша кількість завдань, ніж для інших предметів. Важким виявилося завдання на аудіювання та читання – для рівня С1 та С2, як носіїв мови. При аудіюванні текст зачитували один раз, без додаткового ознайомлення з текстом та кілька секунд на відповідь.

Чимало коментарів підтримки та цікавості – чи вартувало воно затраченого часу та зусиль. Зважаючи на те, що доплата до зарплати менша тієї суми, яку отримують учителі, заробляючи репетиторством.

Які переваги сертифікації? Проходження сертифікації дає вчителю низку переваг: щомісячна доплата у 20%; можливість бути залученим до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням педагогічних новацій і технологій у системі освіти; сертифікація зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням / збереженням кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

Чимало запитань назбиралося на сторінці фейсбук Державної служби якості освіти України, щодо того, що завдання непродумані і складалися без урахування часу.

На претензії щодо запитань, освітянам пояснили, що укладачами є фахівці Українського центру оцінювання якості освіти.

Коли будуть відомі результати?

Розбір завдань проводитиметься цього тижня. 17 вересня фахівці відділу сертифікації Українського центру оцінювання якості освіти прокоментували правильні відповіді на тестові завдання №1 – 65 на YouTube-каналі. Це запитання, які стосуються розділів / підрозділів "Комунікація іноземною (англійською мовою) в професійному спілкуванні", "Зміст мовно-літературної (іншомовної) освітньої галузі (англійська мова)", "Методики навчання іноземної (англійської) мови".

А 18 вересня о 15:00, розглядатимуться завдання № 66 – 95, які стосуються розділів / підрозділів "Провадження освітнього процесу", "Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу", "Участь в організації освітнього середовища", "Комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови", "Створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання іноземної (англійської) мови", "Педагогічні технології навчання іноземної (англійської) мови".

Результати тестування та інформація про допущення чи недопущення учасника / учасниці сертифікації до участі в наступному етапі стануть відомі не пізніше 24 вересня в Кабінеті учасника сертифікації.

Нагадаємо! Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі сертифікації учасники мають набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.

Наступний, ІІ етап сертифікації, проводитиме Державна служба якості освіти України 13 – 15 жовтня 2025 року. Він передбачає самооцінювання власної педагогічної майстерності щодо формування в учнів ключових компетентностей і вмінь.

Що відомо про сертифікацію?