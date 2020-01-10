Сертифікація вчителів 2020: дати та нововведення від міністерства
15 січня стартує реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів. У міністерстві вирішили змінити процедуру проведення. Подати документи можна до 31 січня.
Інформацію щодо цьогорічної сертифікації оприлюднили на офіційному сайті МОН, посилаючись на відповідний наказ.
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В цьому році участь у сертифікації зможуть взяти 2000 вчителів (у 2019 році квота становила 1000 – 24 канал). Як і минулого року, реєстрація можлива лише для вчителів початкових класів.
Минулого року ми ретельно стежили за першою пілотною сертифікацією. Ми надзвичайно вдячні всім вчителям, які взяли у ній участь – без нашого спільного досвіду ми не мали би даних, які сьогодні дозволяють нам вдосконалювати сертифікацію,
– розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад.
Як відбуватиметься сертифікація?
- Проходить у три етапи;
- на першому вчителі писатимуть тест;
- другий передбачає оцінювання власної педагогічної майстерності;
- заключним етапом буде демонстрація свого практичного досвіду роботи.
Міністерство змінює порядок проходження етапів / інфографіка: МОН
Якщо вчитель успішно проходить всі три етапи, то отримує сертифікат та надбавку до заробітної плати у розмірі 20%. Повний перелік та процедура подачі документів доступна за посиланням.
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Скільки вчителів взяли участь у попередній сертифікації?У 2019 році вперше відбулась сертифікація, на яку зареєструвалось 857 вчителів. Сертифікати отримали 705 педагогів.