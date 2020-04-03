24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер
more

Школяр з Філіппін на домашньому 3D-принтері друкує захисні екрани для медиків

-
В країні не вистачає засобів особистого захисту / Vincent Ghilione

16-річний філіппінський школяр Маркус Чу надрукував на домашньому 3D-принтері понад 80 захисних екранів для медиків, які борються з коронавірусом. Хлопець навіть власноруч вдосконалив технологію виробництва.

Про історію Маркуса Чу розповіли у Channelnelnewsasia.

 

Хлопець сподівається допомогти лікарям, яким категорично бракує засобів індивідуального захисту.

За словами Маркуса, принтер йому подарували на Різдво.

Я відчуваю, що це моя можливість нарешті допомогти у дуже серйозній ситуації, навіть якщо небагато,
– розповів школяр.

Дизайн захисних екранів вдалось знайти у відкритому доступі в інтернеті. Проте така технологія була повільною та вимагала багато матеріалів. Тому з часом Маркус знайшов спосіб оптимізувати виробництво.

Вся продукція, яку друкує хлопець, передають медикам.

 

Що відомо про коронавірус на Філіппінах?Загалом на території країни зафіксовано понад 2 600 випадків захворювання на COVID-19. Від недуги померло 107 мешканців Філіппін, 51 людина одужала.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Коронавірус COVID-19 Освіта Освіта за кордоном
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 13154
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
Лікування 171273
сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
Лікування 144624
сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
Новини України 11474
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 29400
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі

Новини
Більше новин
Залиште відгук