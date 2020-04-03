Школяр з Філіппін на домашньому 3D-принтері друкує захисні екрани для медиків

16-річний філіппінський школяр Маркус Чу надрукував на домашньому 3D-принтері понад 80 захисних екранів для медиків, які борються з коронавірусом. Хлопець навіть власноруч вдосконалив технологію виробництва.

Про історію Маркуса Чу розповіли у Channelnelnewsasia.

Хлопець сподівається допомогти лікарям, яким категорично бракує засобів індивідуального захисту.

За словами Маркуса, принтер йому подарували на Різдво.

Я відчуваю, що це моя можливість нарешті допомогти у дуже серйозній ситуації, навіть якщо небагато,

– розповів школяр.

Дизайн захисних екранів вдалось знайти у відкритому доступі в інтернеті. Проте така технологія була повільною та вимагала багато матеріалів. Тому з часом Маркус знайшов спосіб оптимізувати виробництво.

Вся продукція, яку друкує хлопець, передають медикам.

Що відомо про коронавірус на Філіппінах?Загалом на території країни зафіксовано понад 2 600 випадків захворювання на COVID-19. Від недуги померло 107 мешканців Філіппін, 51 людина одужала.