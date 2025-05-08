Телеведучий та громадський діяч Сергій Притула на Youtube-каналі розповів, що поцікавився у свого сина, яка ситуація у його оточенні. Про це інформує 24 Канал.

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Чому школярі переходять на російську у школі

адже лише невелика кількість з них україномовні. Так, 16-річний син громадського діяча та телеведучого Сергія Притули поділився з батьком, що у його класі з 18 дітей лише двоє говорили державною.

на уроці учні спілкуються українською, а на перерві переходять на російську.

Як розповів Притула , цих двох учнів, хоч і не булили, але вони почувалися "білими воронами". Він поділився, що питав у сина про те, якому мовному контенту надають перевагу сучасні школярі.

"У мене малому 16 років, я минулого року з ним проговорював. Запитую: "Який відсоток, наприклад, мемів ви споживаєте з ровесниками українськомовних, англомовних, російськомовних? Чи є якісь україномовні стрімери, яких ви дивитеся, чи є якісь україномовні інфлюенсери для вас?". І мені малий відповів: "Тату, я розумію, до чого ти хилиш, але зрозумій, тут спрацьовує правило більшості", – розповів Притула.

У класі, де він навчався свого часу, з 18 дітей, 16 були російськомовними, 2 – українськомовний.

Ми себе відчували білими воронами, причому що нас ніхто не булив.

Тему продовжив вчитель фізики Руслан Циганков, якого ведучий запитав, що потрібно змінювати, щоб діти переходили на державну мову в неформальному спілкуванні. Педагог пояснив, що деякі школярі продовжують говорити російською між собою, проте коли спілкуються з ним, завжди використовують українську.