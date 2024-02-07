А окремі кольори навіть можна описати кількома красивими синонімами. Однак українці не завжди правильно називають той чи інший відтінок.

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Як українською буде "сірєнєвий"

Часто краяни можуть називати окремі кольори суржиковими назвами. Зокрема тому, що просто не знають, як сказати українською.

Освіта 24 цього разу підкаже ще одну поширену мовну помилку. І підкаже, як назвати обраний колір правильно.

Йдеться про суржикове слово "сірєнєвий". Натомість треба казати "бузковий".

Також. якщо ви хочете сказати, що у вас якась річ у гардеробі такого кольору, як квіти бузку, скажіть, що вона ясно-лілова.

І пам'ятайте, що немає в нашій мові слова "сірєнь" – є бузок.

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Як правильно називати кольори українською