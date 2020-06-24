Як позбутися страху перед ЗНО: у Сумах проводять антистресові тренінги – відео
У Сумах навчають як позбутися страху перед ЗНО. Автор антистресової методики – студент одного з місцевих вишів Микола Ковалевський. Він на власному прикладі зрозумів, що найскладніше завдання під час іспиту – опанувати себе. Відтак, вирішив допомогти теперішнім випускникам.
Про всі секрети успішного проходження зовнішнього незалежного тестування – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.
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Маргарита – випускниця однієї із сумських шкіл. Перше ЗНО вона складає з математики. Дівчина зізналася, що боїться іспиту, адже для неї це найважчий предмет.
"Саме через хвилювання я можу все переплутати, в мене в голові повна каша", – розповіла вона.
Щоб цього не сталося, Маргарита пішла на антистресові тренінги. Їхній ініціатор – студент другого курсу Микита Ковалевський. Хлопець вчиться на менеджера. 2 роки тому сам складав зовнішнє незалежне тестування.
За його словами, найважчим у підготовці було не вивчити матеріал, а побороти страх та хвилювання під час самого іспиту.
Микита Ковалевський / Фото Сумський державний університет
Так, за інформацією Харківського регіонального центру оцінювання знань, 15 – 20 % помилок під час тестування виникають саме через хвилювання та стрес.
Якби можна було повернути час, то я б сам і мої батьки цьому сприяли, працювали б з психологами, щоб бути морально готовим,
– відзначив автор антистресової методики.
Ідею Микити – допомогти випускникам підготуватися до ЗНО психологічно, підтримали у виші, де навчається хлопець. У якості тренерів – психологи та управлінці.
Доцентка кафедри управління і тренерка Лариса Валенкевич зазначила, що перше, про що вона говорить учасникам тренінгу, – в голові не повинно бути слова "не знаю". Крім цього, для того, щоб багато знати, потрібно вміти організовувати свій час.
Антистресові тренінги в Сумах / Скриншот з відео
"Також чергування певних видів. Ви попрацювали, наприклад, над математикою, вийдіть і сходіть в магазин", – пояснила тренерка.
Тренінги – безкоштовні, до карантину проходили в режимі живого спілкування. Тепер відбуваються в онлайні. З початку року до них долучилось близько 200 учнів. А наступного навчального року організатори хочуть розширити географію антистресових тренінгів, аби охопити дітей з усієї області.
Графік проведення ЗНО-2020:
- з математики – 25 червня;
- з української мови та літератури – 30 червня;
- з фізики – 2 липня;
- з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;
- з англійської мови – 7 липня;
- з історії України – 9 липня;
- з біології – 13 липня;
- з географії – 15 липня;
- з хімії – 17 липня.