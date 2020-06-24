В Сумах обучают как избавиться от страха перед ВНО. Автор антистрессовой методики – студент одного из местных вузов Николай Ковалевский. Он на собственном примере понял, что самая сложная задача во время экзамена – овладеть собой. Поэтому решил помочь нынешним выпускникам.

Все секреты успешного прохождения внешнего независимого тестирования – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Маргарита – выпускница одной из сумских школ. Первое ВНО она сдает по математике. Девушка призналась, что боится экзамена, ведь для нее это самый сложный предмет.

"Именно из-за волнения я могу все перепутать, у меня в голове полная каша", – рассказала она.

Чтобы этого не произошло, Маргарита пошла на антистрессовые тренинги. Их инициатор – студент второго курса Никита Ковалевский. Парень учится на менеджера. 2 года назад сам сдавал внешнее независимое тестирование.

По его словам, самым трудным в подготовке было не изучить материал, а побороть страх и волнение во время самого экзамена.

Никита Ковалевский / Фото Сумский государственный университет

Так, по информации Харьковского регионального центра оценивания знаний, 15 – 20% ошибок при тестировании возникают именно из-за волнения и стресса.

Если бы можно было вернуть время, то я бы сам, и мои родители этому способствовали, работал бы с психологами, чтобы быть морально готовым,

– отметил автор антистрессовой методики.

Идею Никиты – помочь выпускникам подготовиться к ВНО психологически – поддержали в вузе, где учится парень. В качестве тренеров – психологи и управленцы.

Доцентка кафедры управления и тренер Лариса Валенкевич отметила, что первое, о чем она говорит участникам тренинга – в голове не должно быть слова "не знаю". Кроме этого, для того, чтобы много знать, нужно уметь организовывать свое время.

Антистрессовые тренинги в Сумах / Скриншот из видео

"Также чередование определенных видов. Вы поработали, например, над математикой, выйдите и сходите в магазин", – пояснила тренер.

Тренинги – бесплатные, до карантина проходили в режиме живого общения. Теперь происходят в онлайне. С начала года к ним присоединилось около 200 учеников. А в следующем учебном году организаторы хотят расширить географию антистрессовых тренингов, чтобы охватить детей со всей области.

График проведения ВНО-2020:

по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языках – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.

Проведение ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала