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У Тернополі школярі за зібрані на випускний гроші купили медикам респіратори

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Медикам не вистачає респіраторів / Online Marketing

У Тернополі учні 11 класу однієї з місцевих шкіл придбали медикам респіратори за гроші, зібрані на святкування випускного вечора. Загалом школярі передали 130 респіраторів та 17 настінних дозаторів для антисептиків.

Про ініціативу школярів повідомляє УНІАН.

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Таку акцію влаштували учні 11-В класу Тернопільської спеціалізованої школи № 3.

Повідомляється, що витрачені на респіратори гроші збирали усім класом. Частину суми також склали гроші, які випускники раніше планували витратити на святкування випускного вечора.


Тернопільська школа №3 / фото: 20 хвилин 

Також наприкінці минулого тижня благодійник, який побажав залишитися невідомим, надав 23 монітори, які допомагають цілодобово контролювати основі фізіологічні параметри хворих. Більшість з них передадуть у медичні установи Тернополя, та ще кілька в Збаразьку лікарню.

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Що відомо про коронавірус в Тернополі?Станом на вечір 6 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині зареєстрували 168 інфікованих. Більшість хворих – 112 виявили у Монастириському районі. Також в області зафіксували третю смерть.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Школярі Освіта Тернопіль Освіта в Україні
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