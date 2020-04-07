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В Тернополе школьники за собранные на выпускной деньги купили медикам респираторы

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Медикам не хватает респираторов / Online Marketing

В Тернополе ученики 11 класса одной из местных школ приобрели медикам респираторы за деньги, собранные на празднование выпускного вечера. В целом школьники передали 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для антисептиков.

Об инициативе школьников сообщает УНИАН.

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Такую акцию устроили ученики 11-В класса Тернопольской специализированной школы № 3.

Сообщается, что потраченные на респираторы деньги собирали всем классом. Часть суммы также составили деньги, которые выпускники ранее планировали потратить на празднование выпускного вечера.


Тернопольская школа №3 / фото: 20 хвилин 

Также в конце прошлой недели благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, предоставил 23 монитора, которые помогают круглосуточно контролировать основные физиологические параметры больных. Большинство из них передадут в медицинские учреждения Тернополя, и еще несколько в Збаражскую больницу.

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Что известно о коронавирусе в Тернополе?
По состоянию на вечер 6 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине зарегистрировали 168 инфицированных. Большинство больных – 112 обнаружили в Монастырском районе. Также в области зафиксировали третью смерть.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Школьники Учеба Тернополь Образование в Украине
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