В Тернополе школьники за собранные на выпускной деньги купили медикам респираторы
В Тернополе ученики 11 класса одной из местных школ приобрели медикам респираторы за деньги, собранные на празднование выпускного вечера. В целом школьники передали 130 респираторов и 17 настенных дозаторов для антисептиков.
Об инициативе школьников сообщает УНИАН.
Читайте также: Американская студентка создала маски для глухих и бесплатно их раздает
Такую акцию устроили ученики 11-В класса Тернопольской специализированной школы № 3.
Сообщается, что потраченные на респираторы деньги собирали всем классом. Часть суммы также составили деньги, которые выпускники ранее планировали потратить на празднование выпускного вечера.
Тернопольская школа №3 / фото: 20 хвилин
Также в конце прошлой недели благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, предоставил 23 монитора, которые помогают круглосуточно контролировать основные физиологические параметры больных. Большинство из них передадут в медицинские учреждения Тернополя, и еще несколько в Збаражскую больницу.
Вас заинтересует: Харьковские медики потратили свадебные деньги на маски для соседей и коллег: трогательное видео
Что известно о коронавирусе в Тернополе?
По состоянию на вечер 6 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине зарегистрировали 168 инфицированных. Большинство больных – 112 обнаружили в Монастырском районе. Также в области зафиксировали третью смерть.
Читайте также
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 7 апрелясегодня , 09:34
-
Школы сами будут определять когда объявить летние каникулы, – Мандзийсегодня , 15:39
-
Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии Великобританиисегодня , 13:52
-
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 7 апрелясегодня , 08:55