У вигляді автобуса: шкільного водія зі США поховають у спеціальній труні – фото

Водія шкільного автобуса зі штату Міннесота, що у США, поховають у стилізованій під автобус труні. Чоловік возив дітей протягом 55 років.

Пенсіонера звали Глен Девіс, пише CNN.

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У містечку на понад тисячу жителів Девіса знали всі мешканці. Він працював водієм автобуса тамтешньої школи з 1949 по 2005 рік.

Працівник похоронного бюро вирішив, що доречним буде зробити для чоловіка жовту труну у вигляді шкільного автобуса з викарбованою трійкою та чорними петлями. Саме так виглядав перший шкільний автобус, на якому Глен Девіс починав роботу.



Так виглядає змайстрована труна для Глена Девіса / фото: CNN

Девіс побачив свою власну труну за п’ять років до смерті, проте подарунок припав йому до душі.

О, добрий боже, я кілька разів плакав,

– сказав пресі чоловік у 2015 році.

"Гленні", як його називали діти, ніколи не потрапляв у ДТП, а також володів фермерським господарством. Вийшовши на пенсію, Глен Девіс доставляв їжу своїм сусідам, які фізично вже не могли покинути свої будинки, "pro bono Publico" – тобто на громадських засадах.

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Похорон місцевої зірки відбудеться 21 лютого.