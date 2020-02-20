В виде автобуса: школьного водителя из США похоронят в специальном гробу – фото
Водителя школьного автобуса из штата Миннесота, что в США, похоронят в стилизованном под автобус гробу. Мужчина возил детей в течение 55 лет.
Пенсионера звали Глен Дэвис, пишет CNN.
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В городке с населением чуть более тысячи жителей Дэвиса знали все. Он работал водителем автобуса тамошней школы с 1949 по 2005 год.
Работник похоронного бюро решил, что уместным будет сделать для мужчины желтый гроб в виде школьного автобуса с отчеканенной тройкой и черными петлями. Именно так выглядел первый школьный автобус, на котором Глен Дэвис начинал работу.
Так выглядит гроб для Глена Дэвиса / фото: CNN
Дэвис увидел свой собственный гроб за пять лет до смерти, однако подарок пришелся ему по душе.
О, добрый Бог, я плакал несколько раз,
– сказал прессе мужчина в 2015 году.
"Гленни", как его называли дети, никогда не попадал в ДТП, а также владел фермерским хозяйством. Выйдя на пенсию, Глен Дэвис доставлял еду своим соседям, которые физически уже не могли покинуть свои дома, "pro bono publico" – то есть на общественных началах.
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Похороны местной звезды состоятся 21 февраля.