В виде автобуса: школьного водителя из США похоронят в специальном гробу – фото

Водителя школьного автобуса из штата Миннесота, что в США, похоронят в стилизованном под автобус гробу. Мужчина возил детей в течение 55 лет.

Пенсионера звали Глен Дэвис, пишет CNN.

Вас может заинтересовать: Ходил по грибы: в Израиле школьник нашел древнее византийское надгробие

В городке с населением чуть более тысячи жителей Дэвиса знали все. Он работал водителем автобуса тамошней школы с 1949 по 2005 год.

Работник похоронного бюро решил, что уместным будет сделать для мужчины желтый гроб в виде школьного автобуса с отчеканенной тройкой и черными петлями. Именно так выглядел первый школьный автобус, на котором Глен Дэвис начинал работу.



Так выглядит гроб для Глена Дэвиса / фото: CNN

Дэвис увидел свой собственный гроб за пять лет до смерти, однако подарок пришелся ему по душе.

О, добрый Бог, я плакал несколько раз,

– сказал прессе мужчина в 2015 году.

"Гленни", как его называли дети, никогда не попадал в ДТП, а также владел фермерским хозяйством. Выйдя на пенсию, Глен Дэвис доставлял еду своим соседям, которые физически уже не могли покинуть свои дома, "pro bono publico" – то есть на общественных началах.

Читайте также: В США медицинская школа случайно зачислила в восемь раз больше абитуриентов

Похороны местной звезды состоятся 21 февраля.