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Онлайн-уроки з української мови для 1 класу: дивіться відео

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Уроки онлайн 1 клас, українська мова – онлайн уроки 28 квітня 2020
Онлайн-уроки для 1 класу / bez-tabu.com.ua

"Всеукраїнська школа онлайн" тепер транслює уроки і для 1-4 класів. Дивіться онлайн-уроки для 1 класу за 28 квітня.

Щовівторка та четверга з 28 квітня та до закінчення карантину "Всеукраїнська школа онлайн" транслюватиме уроки для 1 – 4 класів. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів. Тривалість уроку для 1 – 4 класів буде близько 15 хвилин. Заняття починаються о 9 ранку.

Більше Онлайн-уроки для 1-4 класів: розклад, теми уроків та список каналів

Розклад занять

Вівторок

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Мистецтво;
  4. Мультфільм.

Четвер

  1. Українська мова;
  2. Математика;
  3. Наука;
  4. Мультфільм.

Дивіться онлайн-уроки для 1 класу за 28 квітня: українська мова

Тема: Алфавіт. Звуки і букви. Голосні та приголосні. Наголос. Склади

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Освіта Школа Українська школа онлайн Міністерство освіти та науки України
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