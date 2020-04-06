Онлайн-уроки для 8 класу: дивитись відео

З 6 квітня стартував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття проходитимуть по буднях з 10 ранку. Дивіться онлайн-уроки для 8 класу у нашому матеріалі.

Всього на день транслюватимуться по 6-7 занять.

Детальніше: Онлайн-уроки для школярів стартують у понеділок: розклад занять та список каналів

Розклад уроків

Понеділок

Англійська мова; Історія України; Руханка; Алгебра; Географія; Руханка.

Вівторок

Українська мова; Геометрія; Руханка; Біологія; Фізика; Руханка.

Середа

Англійська мова; Алгебра; Руханка; Хімія; Географія; Руханка; Історія України.

Четвер

Українська мова; Геометрія; Руханка; Всесвітня історія; Фізика; Руханка.

П'ятниця

Хімія; Англійська мова; Руханка; Біологія;

Де дивитись

Дивіться онлайн-уроки для 8 класу: (відео)

Також трансляція буде доступна на ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

До теми: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.