І головне тут – не лише традиція, а й чистота мови. Важливо, аби про це свято українці розповідали та вітались без суржику. І 24 Канал допоможе у цьому.

До теми "Рекомендуємо локальне меню": які святкові запозичення легко замінити українськими словами

Як говорити українською правильно

Вербна неділя припадає на шостий тиждень Великого посту. У 2023 році християни західного і східного обряду відзначають Вербну неділю 2 і 9 квітня відповідно. Вона розпочинає останній Страсний тиждень перед Великоднем.

У двадцять другій добірці розкажемо вам, як правильно говорити українською про Вербну неділю, яку у народі ще називають "лозовою", "цвітною", "квітною".

вєтка – гілка;

батюшка – священник;

дома – вдома;

заявитися – прийти, прибути;

У цей день українці традиційно ходять до церкви: посвятити вербові гілки, а не "вєтки" і послухати настанови священника – і у жодному разі не "батюшки" з московського патріархату. Опісля проводять час зі сім'єю вдома, а не "дома". Або йдуть, та не "заявляються" у гості до родичів.

празнік – свято;

побєда – перемога;

незавісімость – незалежність;

До речі, у багатьох країнах це свято – а не "празнік" – називають "Пальмовою неділею", оскільки при в'їзді в місто Ісусу встеляли ноги пальмовим гіллям. Воно символізувало перемогу і незалежність – а не "побєду" і "незавісімость".

празнувати – святкувати;

готовитися – готуватися;

У цей день українці також подумки починають готуватися до святкування Великодня. І у жодному разі не "готовляться" до "празнування". Хоча майте на увазі: слово "празникувати" – наше.

пристрасний – Страсний;

При цьому пам'ятають, що попереду найважливіший час Великого посту – Страсний тиждень.

Зверніть увагу! Страсним є останній тиждень посту. Пристрасним може бути поцілунок.

дискутирувати – дискутувати;

неділя – тиждень;

Тож у цей день бажайте один одному миру, перемоги та процвітання. І не дискутуйте – та у жодному разі не "дискутируйте" – у цю святу неділю. Також пам'ятайте, що неділею називаємо останній день тижня, а не весь тиждень.

Цікаво "Шкарлет нікуди не уходить": як не повторювати мовні помилки та суржик ексміністра освіти

І головне – у час свят моліться за наших воїнів. А вони, повірте, приготували для росіян іншу "Вербу".



Росіян б'є українська "Верба" / СБУ

І не забувайте, що "Скоро вже буде паска – так шо заказуйте м'яска", як радить цей маленький українець на відео.

А от про його ненавмисні помилки та як говорити без суржику про одне з найбільших свят у році, розповімо у наступній – Великодній добірці.