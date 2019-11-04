Викладач, який попався на хабарі в 4 тисячі гривень, відбувся штрафом

Коломийський суд, що на Івано-Франківщині, виніс остаточний вирок викладачу Університету економіки та права "КРОК", який попався на хабарі в 4 тисячі гривень. Викладач відбувся лише штрафом.

Віталія Скоморовського затримали ще 13 травня. Він займав посаду директора Інституту управління природними ресурсами університету економіки та права "КРОК", про це пише "Курс".

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Спочатку викладача відсторонили від посади та залишили під вартою під заставу у 76 840 гривень. Також наклали арешт на майно підозрюваного.

Віталій Скоморовський вимагав у студентки третього курсу хабар у розмірі 4 тисячі гривень за підпис практики та захист курсової. Викладача затримали в день передачі грошей.



Контакти викладача вже видалили з сайту "КРОКу" / фото "Курс"

Пізніше, суд пом'якшив покарання. Скоморовського звільнили з-під варти та призначили штраф 12 750 гривень, також заборонили обіймати керівні посади протягом двох років. Додатково засуджений сплатить 3454,22 гривні за проведення експертиз.

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