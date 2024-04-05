Натомість висловлювати свої почуття треба красиво – відповідно правильною українською. І Освіта 24 у цьому допоможе.

Дивіться також Позбудьтесь їх: які суржикові слова щодня псують ваше мовлення

Як правильно назвати "цветочно-конфетний період"

Початок стосунків, коли потенційні закохані краще пізнають один одного, можуть називати "цветочно-конфетним періодом". Однак так найромантичніший період стосунків називати не варто. Ви вживаєте при цьому суржик і псуєте не лише своє мовлення, а й часто враження вашої обраниці/обранця.

Річ у тому, що чоловіки дарують, а жінки отримують у подарунок не "цвіти" і "конфети" – а квіти (чи букети квітів) і цукерки. Тож початковий етап стосунків краще називати "цукерково-букетним періодом" стосунків.

Зверніть увагу! Раніше ми у нашій антисуржиковій добірці розповідали вам, як правильно говорити українською про День святого Валентина та любов. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Як правильно сказати українською