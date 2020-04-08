За науковими показниками: Scopus опублікував рейтинг українських університетів – деталі
Відома наукова платформа Scopus включила 177 українських університетів до списку найбільш цитованих в наукових публікаціях вищих навчальних закладів України. В минулому році їх було 166.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України розміщені за індексом Гірша — показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань, пише офіційний сайт Scopus.
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Згідно з даними рейтингу 2020 року, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет імені Шевченка – 93.
Всі українські університети з першої десятки (окрім Чернівецького національного університету – 24 канал) покращили свої показники у порівнянні з 2019 роком.
10 кращих українських університетів за версією Scopus
- Київський національний університет імені Шевченка – 93 (індекс Гірша) загалом 18844 публікації;
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 73 (індекс Гірша) загалом 10110 публікацій;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 64 (індекс Гірша) загалом 7272 публікації;
- Одеський національний університет імені Іллі Мечникова – 62 (індекс Гірша) загалом 3673 публікації;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 61 (індекс Гірша) загалом 3708 публікацій;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 60 (індекс Гірша) загалом 8518 публікацій;
- Донецький національний медичний університет – 48 (індекс Гірша) загалом 1363 публікації;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 45 (індекс Гірша) загалом 7573 публікації;
- Сумський державний університет – 45 (індекс Гірша) загалом 2745 публікації;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 45 (індекс Гірша) загалом 4273 публікації;
Повний рейтинг українських університетів за посиланням
Найбільший прогрес серед українських університетів продемонстрував Сумський державний університет. Виш за один рік піднявся в рейтингу відразу на 6 позицій.
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Що таке Scopus?Відома в наукових колах онлайн-платформа. Scopus є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
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