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По научным показателям: Scorpus опубликовал рейтинг украинских университетов – детали

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Киевский университет держится в лидерах / 24 канал

Известная научная платформа Scorpus включила 177 украинских университетов в список самых цитируемых в научных публикациях высших учебных заведений Украины. В прошлом году их было 166.

В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины размещены по индексу Хирша – показателю, основанном на количестве научных публикаций и количестве их цитирований, пишет официальный сайт Scorpus.

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Согласно данным рейтинга 2020 года, самый высокий индекс Хирша среди университетов Украины у Киевского национального университета имени Шевченко – 93.

Все украинские университеты из первой десятки (кроме Черновицкого национального университета – 24 канал) улучшили свои показатели по сравнению с 2019 годом.

10 лучших украинских университетов по версии Scorpus

  1. Киевский национальный университет имени Шевченко – 93 (индекс Хирша) в целом 18844 публикации;
  2. Харьковский национальный университет имени Василия Каразина – 73 (индекс Хирша) в целом 10110 публикаций;
  3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 64 (индекс Хирша) в целом 7272 публикации;
  4. Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова – 62 (индекс Хирша) в целом 3673 публикации;
  5. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 61 (индекс Хирша) в целом 3708 публикаций;
  6. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 60 (индекс Хирша) в целом 8518 публикаций;
  7. Донецкий национальный медицинский университет – 48 (индекс Хирша) в целом 1363 публикации;
  8. Национальный университет "Львовская политехника" – 45 (индекс Хирша) в целом 7573 публикации;
  9. Сумской государственный университет – 45 (индекс Хирша) в целом 2745 публикации;
  10. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 45 (индекс Хирша) в целом 4273 публикации;

Полный рейтинг украинских университетов по ссылке

Наибольший прогресс среди украинских университетов продемонстрировал Сумской государственный университет. Вуз за один год поднялся в рейтинге сразу на 6 позиций.

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Что такое Scorpus?Известная в научных кругах онлайн-платформа. Scorpus является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками. База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных журналов и сотни книжных серий. 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Студенты Министерство образования и науки Украины Учеба Высшее образование
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